OFICIAL: Actas, certificados, cursos y todos los requisitos que piden para casarte por la iglesia durante 2026 en CDMX

Casarse por la Iglesia Católica en la Ciudad de México (CDMX) exige cumplir con una serie de trámites, documentos y cursos que la pareja debe reunir antes de fijar fecha con la parroquia. El proceso puede variar ligeramente según la Iglesia, pero en general incluye actas, certificados de sacramentos y un curso prematrimonial como parte de los requisitos básicos.

Cabe recordar que la ceremonia religiosa no sustituye el matrimonio civil, por lo que las parejas deben contemplar ambos procedimientos si quieren que su unión tenga validez legal y religiosa. Además, la Iglesia pide que los novios acrediten su situación sacramental y presenten la documentación correspondiente con anticipación para evitar contratiempos.

¿Qué documentos necesitas para casarte por la Iglesia en CDMX?

Para iniciar el trámite, hay que acudir a la parroquia correspondiente. La Arquidiócesis Primada de México establece los siguientes documentos:

Fe de bautismo. Actualizada para matrimonio, con notas marginales, firma y sello original y con seis meses de emisión.

Acta de nacimiento (original y copia).

Acta de Confirmación (original y copia).

Acta de matrimonio civil (original y copia). Aunque si la pareja también se casa el mismo día de la boda, el novio deberá presentar cartilla militar, que le devolverán en cuanto presente el acta de matrimonio en original y copia.

Cuatro fotos infantiles recientes (en blanco y negro o a color).

Constancia de Primera Comunión o fotografía (original y una copia).

INE (copia).

Comprobante de domicilio (copia).

Copia del acta de matrimonio por la Iglesia de los padrinos de velación.

Comprobante de plática pre-sacramental.

Reservar cita para presentación matrimonial, los novios con sus padres (deben asistir seis personas; los testigos tienen que presentar copia de su INE).

Pasos clave para iniciar el trámite matrimonial

La parroquia revisa cada documento para verificar que los contrayentes cumplan con los requisitos establecidos por la diócesis correspondiente.

En la mayoría de los casos, el acta de bautismo debe ser reciente, porque la Iglesia usa ese documento para confirmar que la persona pertenece a la comunidad católica y para revisar anotaciones sacramentales. Si alguno de los novios proviene de otra parroquia o de otra ciudad, conviene pedir los documentos con tiempo suficiente para evitar retrasos.

Todo sobre el curso prematrimonial: duración y requisitos

Uno de los pasos más importantes es el curso prematrimonial o pre-sacramental, que la Iglesia Católica considera indispensable antes de autorizar la boda. En estos cursos, los novios reciben orientación sobre la vida en pareja, la fe, la convivencia y la responsabilidad dentro del matrimonio religioso.

Cada parroquia define su calendario y su modalidad, por lo que la pareja debe consultar fechas disponibles con anticipación. Algunas iglesias piden constancia de asistencia al terminar el curso, y sin ese comprobante no continúan con el expediente matrimonial.

