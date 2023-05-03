¿Puente por 5 de mayo? Esto establece la Ley Federal del Trabajo

El 5 de mayo es un día de festejo y orgullo nacional al conmemorar la Batalla de Puebla, por esta razón algunos países suelen confundir la fecha con el Día de la Independencia y creen que es día festivo oficial en México. Aquí te contamos lo que dice la Ley Federal del Trabajo al respecto.

Antes debes saber que los días feriados o festivos tienen por objeto que los trabajadores celebren, con entera libertad, las festividades cívicas o religiosas que se conmemoran en esas fechas, según el gobierno de México.

En México, la Ley Federal del Trabajo establece al menos ocho días con estas características y algunos permiten crear los famosos "puentes" que son utilizados para descanso y vacaciones, pero no siempre aplica esta regla para todos los trabajadores, los cuales obtienen beneficios económicos por no disfrutar estas fechas.

¿Qué se celebra el 5 de mayo en México?

La Batalla de Puebla es una de las hazañas más memorables para el país, se trata de aquel momento en el que el Ejército Mexicano se vistió de gloria al vencer al ejército francés en 1862. De hecho, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) expone que fueron dos los intentos por ingresar al país, pero en ambos fueron frenados por los militares y se vieron obligados a retirarse.

¿#SabíasQue el Gral. Ignacio Zaragoza lideró al ejército en la #BatallaDePuebla del #5DeMayo de 1862?



Fue pieza clave en la victoria del pueblo de México 🇲🇽 sobre uno de los ejércitos más poderosos de la época.



Conoce más del Ministro de Guerra y Marina del gobierno de Juárez👇🏼 pic.twitter.com/qgY6VYuJf3 — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 5, 2019

"El arrojo, valentía y patriotismo mostrado por los hombres comandados por el General Zaragoza hicieron que este hecho de armas sea un símbolo de defensa de la soberanía e independencia de nuestra nación. En aquella gloriosa jornada, las armas del Supremo Gobierno se cubrieron de gloria ya que el mejor ejército del mundo fue derrotado por los primeros hijos de México", añade la dependencia.

¿5 de mayo es festivo oficial en México?

Para el Estado Mexicano el 5 de mayo es una fecha de suma importancia, pero no tanto como para considerarla un día de descanso obligatorio. De hecho, los empleados deben acudir en estas fechas a las oficinas y cumplir con su jornada laboral de manera normal.

Es así como la Ley Federal del Trabajo aclara que, en mayo, el único día establecido como de asueto es el Día del Trabajo, en el cual todos deben descansar.

Conmemoramos la Batalla de #Puebla. 🇲🇽#UnDíaComoHoy de 1862 las tropas mexicanas, bajo el mando de Ignacio Zaragoza, hicieron frente de manera heroica a la intervención francesa en México. pic.twitter.com/GTE89UlI7m — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) May 5, 2022

¿Cuáles son los días de descanso obligatorio en México?

¿El 5 de mayo está entre ellos? Estos son los días de descanso obligatorio que se encuentran señalados en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.

