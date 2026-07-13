Arranca el lunes sin multas: Hoy No Circula aplica para estos autos en CDMX y Edomex

Si estás listo para volver a la rutina, toma en cuenta que las restricciones del Hoy No Circula aplican de nueva cuenta para este lunes 13 de julio en toda la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

El programa se activa de manera normal siempre y cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no implemente medidas extraordinarias por una contingencia ambiental.

Autos que no podrán circular este lunes 13 de julio en CDMX y Edomex

¿Estás en la lista? A partir de las 5:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas de este lunes, el Hoy No Circula aplica para los autos que tengan las siguientes características:



Vehículos con engomado color amarillo

Vehículos con terminación de placa 5 y 6

Holograma 1 y 2

Hoy No Circula: Los autos que descansan los lunes en la CDMX y Edomex

Si cuentas con placas foráneas, los automovilistas deberán apegarse al reglamento de tránsito de la CDMX, por lo que en caso de cumplir con estas características, también deberán guardarse en casa o circular con un permiso especial.

Los únicos autos que tienen permitido circular en días de Hoy No Circula

Aunque el programa Hoy No Circula restringe la circulación de miles de coches, existen unidades que pueden transitar con normalidad en las alcaldías de la capital y los 18 municipios conurbados del Edomex.

Entre ellos, están los conductores que portan el holograma 0 y 00, además de los autos eléctricos e híbridos, ya que están exentos del programa ambiental.

También pueden circular sin restricciones las motocicletas, los vehículos destinados a servicios de emergencia, patrullas, ambulancias, unidades de protección civil y bomberos, así como el transporte escolar y de pasajeros que cumpla con la normatividad vigente.

¿Cómo queda el Hoy No Circula para el resto de la semana?

Si para la semana planeas salir a diario con tu auto, mejor revisa el calendario establecido por autoridades ambientales para la tercera semana de julio 2026:



Lunes: Engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, hologramas 1 y 2

Martes: Engomado rosa, terminación 7 y 8, hologramas 1 y 2

Miércoles: Engomado rojo, terminación 3 y 4, hologramas 1 y 2

Jueves : Engomado verde, terminación 1 y 2, hologramas 1 y 2

Viernes: Engomado azul, terminación 9 y 0, hologramas 1 y 2

Sábado (tercer sábado del mes): holograma 2 y los vehículos con holograma 1 cuya placa termina en número impar (1, 3, 5, 7 y 9)

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

¿Cuánto dinero cuesta la multa por el Hoy No Circula?

La multa por no respetar el programa Hoy No Circula oscila entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual para este año quedó establecida en 117. 31 pesos mexicanos.

Haciendo la conversión, el reglamento establece que aquellos conductores que transiten en un día que no les corresponde en el Valle de México, la multa a pagar será equivalente a un monto aproximado de $2,346.20 a $3,519.30 pesos.