¡Evita multas! revisa qué vehículos descansan por el Hoy No Circula este martes 14 de julio

Si este martes 14 de julio de 2026 tienes previsto conducir por la Ciudad de México o alguno de los municipios conurbados del Estado de México, conviene revisar antes si tu automóvil puede circular. El programa Hoy No Circula continúa aplicándose de manera habitual en la Zona Metropolitana del Valle de México como parte de las medidas para reducir la contaminación atmosférica.

La restricción estará vigente desde las 5:00 de la mañana y hasta las 10:00 de la noche, por lo que quienes no respeten el calendario podrían ser sancionados con una multa y, en algunos casos, incluso enfrentar el envío de su vehículo al corralón.

¿Qué autos descansan este martes 14 de julio?

De acuerdo con el calendario establecido por las autoridades ambientales, este martes no podrán circular los vehículos que cumplan con las siguientes características:



Engomado rosa.

Terminación de placas 7 y 8.

Holograma de verificación 1 y 2.

En cambio, sí podrán transitar los vehículos eléctricos e híbridos, aquellos con hologramas 0 y 00, así como motocicletas, unidades del transporte público, vehículos de emergencia y de servicios médicos.

Antes de salir de casa, las autoridades recomiendan verificar la terminación de placas y el holograma de verificación para evitar contratiempos durante los traslados.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

La restricción también aplica en municipios del Estado de México

El programa Hoy No Circula no solo opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. También se aplica en municipios mexiquenses que integran la Zona Metropolitana del Valle de México.

Entre ellos se encuentran Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Ecatepec, Huixquilucan, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.

Por ello, quienes acostumbran trasladarse entre ambas entidades deberán considerar estas restricciones para evitar infracciones.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Incumplir con el programa puede representar un gasto importante. La sanción vigente equivale a entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), por lo que el monto puede superar los 2 mil pesos y rebasar los 3 mil, dependiendo del valor actualizado de la UMA.

A ello se pueden sumar los costos derivados del arrastre y resguardo del automóvil en el corralón, en caso de que la autoridad determine el retiro del vehículo.

¿Cuál es el objetivo del Hoy No Circula?

El Hoy No Circula forma parte de las acciones implementadas para disminuir las emisiones contaminantes generadas por el parque vehicular en el Valle de México. De manera permanente, las autoridades monitorean la calidad del aire y, cuando los niveles de contaminación alcanzan valores elevados, pueden activar una contingencia ambiental.

En esos casos entra en vigor el llamado Doble Hoy No Circula, que amplía las restricciones para reducir la circulación de vehículos y contribuir a mejorar la calidad del aire en la región.