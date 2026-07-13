Perdón a exdirector de Pemex enciende alerta: Kenia López exige proteger a María Felicia Jiménez

El caso de María Felicia Jiménez Lavié y el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, sumó un nuevo capítulo luego de que trascendiera que la víctima habría otorgado el perdón a su expareja; en las recientes horas la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, advirtió que ese hecho no debe frenar la actuación de las autoridades y exigió una investigación imparcial, una sanción conforme a la ley y medidas de protección para la mujer.

La legisladora sostuvo que el desarrollo de este caso será determinante para el combate a la violencia contra las mujeres en México. En ese sentido, señaló que si las instituciones no actúan con firmeza, se enviará un mensaje que podría poner en riesgo a otras víctimas de violencia familiar.

Kenia López advierte sobre el precedente que podría dejar el caso del exdirector de Pemex

A través de un posicionamiento, Kenia López afirmó que las autoridades deben garantizar que el proceso judicial se conduzca con objetividad y estricto apego a derecho, independientemente de que exista un perdón por parte de la víctima.

La diputada también insistió en que el Estado tiene la obligación de brindar protección a María Felicia Jiménez y evitar cualquier situación que comprometa su integridad o la de sus hijos.

¿Quién es María Felicia Jiménez?

Antes de que su nombre cobrara relevancia pública por las denuncias contra el exdirector de Pemex, María Felicia Jiménez era conocida principalmente por su trayectoria académica.

De acuerdo con registros de la Secretaría de Educación Pública (SEP), obtuvo en julio de 2019 el grado de maestra en Ingeniería por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Posteriormente consiguió el doctorado en Ingeniería en la misma institución, tras presentar una investigación enfocada en el impacto del fenómeno climático conocido como El Niño sobre la generación de energía eléctrica, mediante el análisis del calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico.

En la tesis con la que obtuvo ese grado académico dedicó un espacio a sus dos hijos menores de edad, a quienes describió como la principal motivación de su vida.

Semanas después, María Felicia hizo pública una serie de videos en redes sociales donde denunció presuntas agresiones físicas y verbales. En ese momento aseguró que romper el silencio implicaba quedarse sin trabajo, sin recursos económicos, sin un lugar para vivir e incluso perder la custodia de sus hijos debido, según afirmó, a las influencias de su entonces esposo.

Además, pidió al Gobierno federal medidas de protección para ella y para los menores, al asegurar que responsabilizaba a Víctor Rodríguez Padilla de cualquier daño que pudiera sufrir ella o su familia.

El proceso judicial continúa pese al presunto perdón

Las investigaciones de las fiscalías de Morelos y de la Ciudad de México señalan que los hechos denunciados ocurrieron el 15 de marzo de 2026 en un domicilio ubicado en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos, donde presuntamente Víctor Rodríguez Padilla agredió física y verbalmente a María Felicia Jiménez tras una discusión.

Luego de que los videos fueran difundidos públicamente el pasado 26 de junio, la Fiscalía de Morelos inició una investigación de oficio y obtuvo una orden de aprehensión contra el exfuncionario.

Rodríguez Padilla fue detenido el 7 de julio en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, por el delito de violencia familiar.

Este 13 de julio, durante la audiencia de vinculación a proceso, trascendió que María Felicia Jiménez habría otorgado el perdón al exdirector de Pemex. No obstante, la jueza Adriana Carrera Ortiz precisó que tanto la violencia familiar como la violencia vicaria son delitos que se persiguen de oficio, por lo que el proceso judicial continuará conforme a la legislación vigente.