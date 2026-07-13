Contrato de 45.9 mdp destapa presuntos vínculos entre empresario y colaboradores de Rocha Moya

Una investigación publicada por Latinus reveló que un empresario con vínculos societarios con personas cercanas al actual secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Joaquín Alberto Landeros Güicho, obtuvo un contrato por 45.9 millones de pesos para suministrar equipo de cómputo al Gobierno del estado.

De acuerdo con el reportaje, la contratación fue realizada en junio de 2023, cuando la Secretaría de Administración y Finanzas era encabezada por Enrique Díaz Vega, uno de los colaboradores más cercanos del entonces gobernador Rubén Rocha Moya.

Según la información difundida por Latinus, la dependencia resolvió que el ganador de la licitación sería el empresario Luis Fernando Ávila Hach, quien quedó a cargo del suministro de hasta mil 540 computadoras destinadas a diversas dependencias de la administración estatal.

El reportaje expone una red de relaciones empresariales

La investigación sostiene que Luis Fernando Ávila Hach mantiene una sociedad con Manuel Alfonso Flores Lizárraga, quien también figura como accionista de la empresa Cocina Trucha.

En esa misma compañía participa Joaquín Alberto Landeros Güicho, actual secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, lo que, de acuerdo con el medio, representa uno de los vínculos entre el empresario beneficiado con el contrato y personas cercanas al círculo de confianza del gobernador con licencia.

El reportaje añade otra conexión empresarial. Según la publicación, Moisés Omar Aguilar Medina aparece como comisario de Cocina Trucha y, al mismo tiempo, es accionista de Chocosa Ranch, empresa en la que comparte participación con José Jesús Rocha Ruiz, hijo menor de Rubén Rocha Moya.

Contrato fue solicitado por oficina donde laboraba Landeros Güicho

De acuerdo con la investigación de Latinus, la compra del equipo de cómputo fue solicitada por la Coordinación General de Desarrollo Tecnológico y Proyectos Especiales del Gobierno de Sinaloa, dependencia en la que Joaquín Alberto Landeros Güicho se desempeñaba como secretario ejecutivo al momento de iniciarse el procedimiento.

Posteriormente, Landeros Güicho fue nombrado secretario de Obras Públicas en agosto de 2023 y, tras la salida de Enrique Díaz Vega de la Secretaría de Administración y Finanzas en 2024, fue designado por Rubén Rocha Moya para asumir la titularidad de esa dependencia, encargada del manejo de las finanzas estatales.

Latinus recuerda acusaciones presentadas en una Corte de Nueva York

En la parte final de su investigación, Latinus recuerda que Rubén Rocha Moya y Enrique Díaz Vega enfrentan señalamientos contenidos en una demanda presentada ante una Corte de Nueva York, donde se les acusa de presuntos vínculos con el narcotráfico y de colaborar con una facción del Cártel de Sinaloa.

El medio señala que Rocha Moya permanece en México, mientras que Díaz Vega presuntamente se habría entregado a autoridades de Estados Unidos durante mayo pasado. No obstante, también precisa que su nombre no aparece en los registros públicos de detenciones de ese país.

Hasta el momento, ni el Gobierno de Sinaloa ni los funcionarios mencionados han emitido una postura pública sobre los presuntos vínculos empresariales y el contrato de 45.9 millones de pesos expuestos en la investigación publicada por Latinus.