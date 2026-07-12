“Todo aquel que no esté feliz en este país, deberían de retirarse": Líder de Morena en Colima, Mitzuko Márquez, desata polémica en plena asamblea

Fue durante una asamblea de Morena que la dirigente de Colima hizo una desafortunada declaración ante varios asistentes, que también grabaron el momento. Mitzuko Márquez habló de México y la situación que se vive actualmente, invitando a quienes no les gusta, a que se vayan de la república.

¿Qué dijo exactamente la morenista y por qué causó molestia?

“El que no esté feliz en este país, debería de retirarse” de México



Dice la dirigente de Morena en Colima, Mitsuko Márquez



📹 marichuyperez pic.twitter.com/p7P5x6jzal — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 12, 2026

¿Qué fue lo que dijo la dirigente morenista?

La secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Colima, Mitzuko Márquez, emitió un mensaje directo hacia los ciudadanos que manifiestan inconformidad con el panorama del país.

Durante una asamblea, la líder partidista señaló: “Todo aquel que no esté feliz en este país, deberían de retirarse de este país”, postura que generó rechazo entre varios que la escucharon.

Contexto de las declaraciones de la funcionaria

Los comentarios de la morenista fueron en un momento donde la situación en nuestro país es crítica: la violencia va en aumento y con ello la inseguridad, y ni hablar de la corrupción y las narco-alianzas que se han apoderado hasta de gobiernos estatales, como el caso de Rubén Rocha Moya.

Al hablar de los inconformes con el camino que está recorriendo México, gobernado por Morena, Márquez Monroy optó por sugerir la salida de la República a quienes no coinciden con los resultados vigentes o mantienen reclamos hacia las autoridades.

¿Quién es Marcela Mitzuko Márquez?

La actual secretaria general de Morena en Colima es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Colima en el año 1998.

Inició su trayectoria en la izquierda como asistente personal dentro del Congreso de Colima con la fracción del PRD, y después se desempeñó como directora de Comunicación Social en el ayuntamiento del municipio de Armería en 2003.

Trayectoria dentro de la función pública

A lo largo de su carrera, Márquez Monroy trabajó en el Senado de la República como subdirectora de Asuntos Jurídicos en 2007.

En 2013, se incorporó al gobierno de la Ciudad de México dentro de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, y para 2014 laboró en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, haciendo actividades territoriales para el partido Morena.

🇲🇽🤬 Insolente de cuarta.



La dirigente de Morena en Colima, Mitsuko Márquez, declaró que quienes no estén a gusto con la situación de México, mejor se vayan del país.



No. Los que deberían irse son quienes provocaron la mayor ola de violencia de nuestra historia, frenaron el… pic.twitter.com/ADVVCidKaN — Arturo Villegas (@ArturoVill7) July 12, 2026

Morena en el estado de Colima

Tras regresar a su estado, asumió la Secretaría General del partido, cargo desde el cual opera de la mano de la gobernadora del estado, Indira Vizcaíno Silva.

La funcionaria se encarga de dar seguimiento a los programas y actividades partidistas de la Cuarta Transformación en la entidad, donde su reciente declaración sobre ha acaparado la atención de varios con molestias.