“Sinaloa no les importa": PRI arremete contra Morena por posible regreso de Rubén Rocha Moya

La posibilidad de que Rubén Rocha Moya retome funciones como gobernador de Sinaloa volvió a encender el debate político. Legisladores del PRI lanzaron una serie de críticas contra Morena y aseguraron que un eventual regreso del mandatario confirmaría, a su juicio, la forma en que el partido en el poder protege a funcionarios cuestionados.

Las declaraciones surgieron luego de la reaparición pública de Rocha Moya, un hecho que, según la oposición, no resuelve las dudas sobre su ausencia del gobierno estatal, sino que abre nuevos cuestionamientos sobre las decisiones tomadas por Morena en torno a la administración de Sinaloa.

PRI acusa a Morena de proteger a funcionarios señalados

La senadora del PRI, Paloma Sánchez, afirmó que no le sorprendería un eventual regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura. A través de sus redes sociales sostuvo que Morena "no solo encubre criminales, también los recompensa".

En su publicación aseguró que, desde su perspectiva, el partido gobernante ha demostrado durante casi dos años que "Sinaloa no les importa", por lo que consideró que no tendrían inconveniente en devolver el poder al mandatario estatal. En ese mismo mensaje lanzó señalamientos contra Rocha Moya al acusarlo de proteger al llamado "Cártel de Morena", sin presentar nuevas pruebas sobre esa afirmación.

Las declaraciones se suman a una serie de críticas que la oposición ha mantenido durante los últimos meses sobre la situación política y de seguridad que enfrenta Sinaloa.

Para nada sería sorpresa si vuelve Rocha como Gobernador porque #Morena no solo encubre criminales, también los recompensa.



Llevan casi dos años demostrando que #Sinaloa no les importa, entonces no tienen problema en regresar al criminal más peligroso de Sinaloa al poder para… — Paloma Sánchez (@palomaSnchez) July 13, 2026

Por su parte, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, consideró que la reaparición del exmandatario fue consecuencia de la presión ejercida por la opinión pública para conocer su paradero y las razones por las que permanecía separado de sus funciones.

El senador sostuvo que la discusión ya no se limita a la aparición pública de Rocha Moya, sino a las responsabilidades políticas que, desde su punto de vista, derivan de la administración anterior. Incluso afirmó que la actual presidenta Claudia Sheinbaum recibió una "herencia maldita" del expresidente Andrés Manuel López Obrador en referencia a diversos problemas que enfrenta el país.

Añorve también aseguró que López Obrador continúa influyendo en las decisiones internas de Morena y acusó que existe una estrategia para respaldar a funcionarios señalados por presuntos actos de corrupción o supuestos vínculos con la delincuencia organizada.

Caso "El Mayo" Zambada y "narco bancada": las nuevas críticas del PRI a Morena

Además, el legislador cuestionó el manejo del caso de Ismael "El Mayo" Zambada. Señaló que siguen existiendo dudas sobre la aeronave utilizada para trasladarlo a Estados Unidos, la actuación del piloto y la respuesta que dieron las autoridades mexicanas, al considerar que hay más preguntas que respuestas en torno a ese episodio.

En otro pronunciamiento, la senadora priista Carolina Viggiano acusó que legisladores de Morena defienden a personajes como Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y Adán Augusto López. Según afirmó, existe una "narco bancada" dentro del partido oficialista y sostuvo que varios integrantes del movimiento se habrían beneficiado de recursos provenientes del narcotráfico, razón por la que, dijo, guardan silencio frente a las denuncias públicas.