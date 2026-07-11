Conductores deberán dejar su auto por Hoy No Circula sabatino: revisa si eres uno de ellos

Antes de encender tu vehículo, verifica si te toca descansar este 11 de julio de 2026 debido a las restricciones que se implementarán por el Hoy No Circula sabatino en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Planeas salir este sábado? Primero confirma si tu vehículo está dentro de los autos que tienen que cumplir con la normativa ambiental de acuerdo con su número de placa y engomado, o de lo contrario, serás multado.

¿Qué autos descansan 11 de julio 2026? Hoy No Circula sabatino

Un simple descuido podría equivaler a una multa por no saber a tiempo si este fin de semana deberás dejar el auto en casa, esto de acuerdo con el calendario oficial correspondiente al programa Hoy No Circula.

Las reglas cambian de acuerdo con distintos factores que muchos conductores suelen pasar por alto, como el número de terminación de placa, cuyo dígito es clave para saber si puedes o no circular en la CDMX y el Edomex.

Aunado a ello, se toma en cuenta el tipo de holograma con el que cuenta tu vehículo, por lo que los autos que no podrán circular son los que tengan:



Terminación de placas:

0, 2, 4, 6 y 8



Holograma 1



Holograma 1

El programa Hoy No Circula del sábado 17 de mayo incluye a vehículos con holograma 1 terminación NON. |Sitio oficial Sedema

Lista de autos exentos del Hoy No Circula sabatino 11 de julio 2026

Toma en cuenta que dentro del Hoy No Circula también hay ciertas excepciones, pues el programa no se aplica a todos y solo alguno vehículos quedan fuera de las restricciones, como lo son:

Vehículos eléctricos e híbridos

Transporte público

Moticicletas

Vehículos de emergencia

El Artículo 47 del Reglamento de Tránsito de la CDMX establece que también quedan fuera de las restricciones los siguientes vehículos:

Vehículos que utilizan tecnologías sustentables

Vehículos de transporte escolar

Vehículos de servicios funerarios

Vehículos de servicio particular que transporten o que sean conducidos por personas con discapacidad que cuenten con la autorización o placa de matrícula

Vehículos cuya situación acredite una emergencia médica

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en 2026?

No cumplir con el Hoy No Circula en la capital equivale a pagar una multa de 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual actualmente es de $117.31 pesos. Si un policía de tránsito te multa, deberás pagar de $2 mil 346 pesos a los $3 mil 519 pesos.

En el Estado de México la sanción cambia debido a una nueva multa por incumplir Hoy No Circula, que equivale a 20 veces la UMA y esto representa una sanción de $2 mil 346 pesos.

Recuerda verificar las restricciones del Hoy No Circula, pues en cualquier momento si las altas temperaturas y niveles de ozono se registran, podrían activarse contingencias ambientales y con ellos el doble Hoy No Circula.