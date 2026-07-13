¿De qué trató la conferencia mañanera de la presidente Sheinbaum hoy lunes 13 de julio?

Como cada mañana, el gobierno federal abrió las puertas de Palacio Nacional para dar seguimiento a los asuntos prioritarios de la agenda nacional y desglosar las acciones en marcha del gobierno de la república. Desde el Salón de la Tesorería, los integrantes del gabinete compartieron los reportes correspondientes a sus respectivas áreas antes de abrir los micrófonos para responder a las preguntas de los medios de comunicación. En Azteca Noticias te traemos el minuto a minuto.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy lunes 13 de julio de 2026?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el día de hoy la secretaria de Relaciones Exteriores interpondrá las denuncias penales correspondientes en contra de autoridades migratorias norteamericanas por la muerte de 17 connacionales durante redadas en la Unión Americana.

“El día de hoy, la Secretaría de Relaciones Exteriores va a presentar las denuncias ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y las fiscalías estatales en Estados Unidos por el fallecimiento de 17 connacionales… entre ellos, el último que fue prácticamente ultimado, se está realizando una investigación por parte de la alcaldía de Houston, y también tenemos que el propio gobierno de Estados Unidos está haciendo", dijo.

"Se comunicó el canciller , Roberto Velasco con el embajador previo a esta presentación de Estados Unidos en México, le informo de lo que vamos a hacer en la defensa de las y los mexicanos en Estados Unidos, se mostró muy perceptivo, de pues nuestra preocupación de presuntas violaciones a los derechos humanos de las y los mexicanos en el centro de detención, y también tres mexicanos que han fallecido inoperativo del ice, entonces esto lo vamos a hacer".

Hizo también un llamado a todos los partidos políticos, presenten una solicitud de información sobre este tema, las autoridades norteamericanas y su rechazo a estas medidas. Yo hago un llamado a todos los partidos políticos, a todos, a toda la sociedad, mexicanos y mexicanas a que seamos solidarios con nuestros nacionales en Estados Unidos, no creo que a nadie le parezca bien en esta situación, entonces hago llamado al Congreso de la Unión, a la comisión permanente, a que todos los partidos políticos, todos, sin excepción, presenten también una solicitud de información y nuestro rechazo a la violación de los derechos humanos de mexicanos.