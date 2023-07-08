El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó la Isla de las Serpientes para conmemorar los 500 días de la guerra con Rusia, según mostró un video publicado este sábado.

Zelensky y otros funcionarios depositaron flores en honor a los soldados que lucharon y liberaron la isla, y agradecieron a todos los guerreros que luchan por Ucrania.

Volodymyr Zelensky / Presidente de Ucrania:

“Y aunque es un pequeño pedazo de tierra en medio de nuestro Mar Negro, es una gran prueba de que Ucrania recuperará cada parte de su territorio”.

"¡Les deseo salud, queridos hombres y mujeres ucranianos! Hoy estamos en la Isla de las Serpientes, nuestra Isla de las Serpientes, que nunca será conquistada por el invasor, como toda Ucrania, porque somos un país de valientes. Hoy honramos nuestros héroes ucranianos aquí, todos los soldados que lucharon por esta isla, que la liberaron y aunque es un pequeño pedazo de tierra en medio de nuestro Mar Negro, es una gran prueba de que Ucrania recuperará cada parte de su territorio. ”

“Quiero agradecer, exactamente desde aquí, desde este lugar de la victoria, a cada uno de nuestros soldados por estos 500 días. Nuestras Fuerzas Armadas, nuestra inteligencia, la Guardia Nacional, nuestros guardias fronterizos, el Servicio de Seguridad de Ucrania, la Policía Nacional, nuestros oficiales de enlace, nuestra gente... ¡Gracias! ¡Gracias a todos los que están luchando por Ucrania!", agregó Zelensky.

Just compare the bravery of #Zelensky and the mummified, paper mache, zombi style and cautious demeanor of #Putin besieged in his #Kremlin and datchas. All is said. pic.twitter.com/KtlNUdUyPe — Bernard-Henri Lévy (@BHL) July 8, 2023

Estados Unidos alimenta guerra entre Rusia y Ucrania; envía bombas de racimo

Estados Unidos anunció que enviará bombas de a Ucrania, prohibidas por más de 100 países, como parte de un paquete de seguridad de 800 millones de dólares, una medida que Ucrania dijo que tendría un "impacto psicoemocional extraordinario" en las fuerzas de Rusia.

Las bombas de racimo normalmente liberan grandes cantidades de minibombas más pequeñas que pueden matar indiscriminadamente en un área amplia. Los que no explotan representan un peligro durante décadas después de que termina un conflicto.

Las imágenes de archivo de la Secretaría de Defensa de Estados Unidos mostraron bombas de racimo lanzadas desde el aire. Los que Estados Unidos emitirá a Ucrania serán proyectiles de artillería.

El paquete de asistencia de seguridad anunciado por el Pentágono incluía bombas de racimo disparadas por cañones Howitzer (armas lanzadas desde tierra), así como 31 cañones Howitzer adicionales, municiones adicionales para las defensas aéreas Patriot y armas antitanque.