La primera feminista en la historia: ¿quién fue y qué hizo?

Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una jornada para recordar la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades, así como una búsqueda por la mejora de la calidad de vida de las mujeres. Sin embargo, ¿quién fue la primera feminista que señaló las desigualdades entre ambos sexos?

Una de las primeras mujeres que delineó los primeros pasos feministas fue Olympe de Gouges, quien usó el seudónimo de Marie Gouze. Escritora y luchadora por la igualdad que nació un 7 de mayo de 1748 en Midi-Pyrénées, Francia.

Con influencias del Siglo de las Luces, Olympe decidió escribir diversos panfletos sobre el derecho al voto, acceso al trabajo y a la vida política, así como para poseer y controlar propiedades.

Para 1971 escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, donde propuso la emancipación femenina y la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer.

A pesar de ser encarcelada por sus ideas, terminó por ser sentenciada a morir en la guillotina el 3 de noviembre de 1793.

¿Quién encabezó el primer movimiento feminista?

Mary Wollstonecraft es considerada como una de las primeras mujeres que encabezó el movimiento feminista. Nació un 27 de abril de 1759. Escribió diversos textos como ensayos, novelas y tratados, pero uno de los más destacados es su libro Defensa de los derechos de la mujer, publicado en 1976.

Tal es la relevancia del texto, en el cual reivindica la educación de la mujer y el reconocimiento de los derechos, que con ello sembró la semilla que representa el movimiento feminista.

¿Dónde y cuándo fue el primer movimiento feminista en el mundo?

El primer movimiento feminista en el mundo es considerado el encabezado por Elizabeth Cady Stanton, en el año 1848, donde convocó a un congreso para reclamar los derechos civiles de las mujeres en Seneca Falls, Nueva York, en Estados Unidos.

Dicha reunión derivó en el documento rotulado “Declaración de Seneca Falls” o “Declaración de sentimientos”, donde hacían una denuncia pública de las restricciones a las mujeres, ya que no podían votar ni ser votadas, ocupar cargos públicos o asistir a reuniones políticas.

¿Quién fue la primera feminista en México?

Si bien en Estados Unidos existió el movimiento conocido como “Las Sufragistas”, que buscaba obtener igualdad en derechos políticos a las mujeres, en México vivió un fenómeno similar de la mano de Hermila Galindo (1886-1954).

Hermila Galindo se relacionó con diversos personajes históricos de la Revolución Mexicana, como Francisco I. Madero y Venustiano Carranza, de hecho fue secretaria particular de este último.

Esta labor le permitió, además de difundir conferencias políticas, abordaba ideas feministas. Para 1916, en plena discusión del Congreso Constituyente que daría una nueva Carta Magna a México, ella demandó el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. Aunque la nueva Constitución no prohibía ese derecho, la Ley Electoral promulgada en 1918 sí lo restringía.

A pesar de ello, Galindo Acosta se postuló como candidata a diputada federal. Aunque no logró ganar, sí sentó un precedente en la lucha por los derechos políticos de las mujeres.