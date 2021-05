Agua salada contamina lagunas en Tamaulipas

Ciudad Madero, Tamps.- Cada vez se acentúa más el sabor salado en el agua en algunos sectores de Tampico y Ciudad Madero, Tamaulipas.

Se debe a que millones de litros cúbicos de agua salada ingresan por una zona que tiene improvisados diques elaborados con costales llenos de arena, lo cual contamina las lagunas bañadas por el río Tamesí, generando una mezcla de agua salobre que se distribuye entre la población.

Los pescadores y habitantes aledaños a estos cuerpos de agua, son los primeros en sentirlo.

“El agua salubre a nosotros no nos sirve para nada, ni para lavarnos la cara, menos para el consumo de animales como vacas, marranos todos eso, y menos para la agricultura para el riego de la agricultura,” aseguró Carlos Alvarado, pescador en la Laguna del Champayan.

Reparación defectuosa

Los habitantes señalan que ellos no tumban las costaleras de arena, ya que son los primeros afectados.

“ El problema es que la reparación que se está haciendo no es la adecuada eso de la costalera la misma presión del agua la tira, y no es que la gente lo haga porque se anda rumorando que la misma gente está rompiendo, pero no como va a ser posible la gente es la perjudicada,” expresó Alvarado.

Autoridades locales, federales y la iniciativa privada, ya coordinan esfuerzos para solucionar este problema, sin embargo, buena parte de la laguna del Chairel se encuentra salobre y esto lo seguirán resintiendo los habitantes de la zona.