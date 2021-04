Descarga eléctrica mata a dos perros en Monterrey

Monterrey, NL.- Dos perros que deambulaban en un parque público de Monterrey, Nuevo León, murieron al recibir una descarga eléctrica al encontrarse unos cables de luz tirados sobre la carpeta asfáltica.

“Se reportó desde hace días me dicen los vecinos, mi hija está muy afectada por la muerte de su perrito, era un perrito muy querido que estaba haciendo ejercicio”, narró una vecina afectada

Los vecinos hicieron un llamado hace días a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que el cable hacia tierra con una banca y provocaba corto circuito, sin embargo, su llamado no fue atendido.

Salió a realizar ejercicio

Una joven salió a ejercitarse junto con su mascota, y en cuestión de minutos vio cómo “Jiwi”, un perro chihuahua era alcanzado por este cable, otro perro también sufrió la descarga quedando sin vida.

“Es una vida, pudo haber sido un niño que es lo que más me duele, porque si se fijan es un parque, no es posible que digan que no les compete eso es lo que más me lastima”, explica una vecina.

La madre de familia, aseguró que esto pudo haber tenido un resultado más trágico ya que durante la mañana muchas personas hacen ejercicio en este plaza, además es un sitio concurrido por niños que acostumbran jugar.

La joven y los vecinos cavaron un pozo para darle sepultura a estas mascotas que eran muy queridas por esta familia.

Personal de Protección Civil de Monterrey acudió a la zona para acordonar el área peligrosa.