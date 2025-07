“Así me hacía mi abuelita”: gobernador de Puebla le ‘truena los dedos’ a su secretaria de Turismo

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, se encuentra en el ojo del huracán tras protagonizar un momento que rápidamente se volvió viral, durante la conferencia de prensa realizada este jueves 10 de julio.

Mientras hablaba de temas de seguridad, Armenta hizo un gesto hacia la secretaria de Turismo que fue calificado como ofensivo, ya que le truena los dedos. Aunque tras la polémica, el funcionario salió a dar su versión.

¿Qué hizo el gobernador de Puebla durante su conferencia de prensa?

En la “Mañanera de Puebla” el gobernador militante de Morena, mencionó la inseguridad en las carreteras y la perdida que esto puede representar para productores y empresarios.

En algún punto mencionó que están trabajando todo el tiempo, todos los días para la seguridad de las y los poblanos. Posterior a esto, el mandatario buscó con la mirada a Carla López-Malo, la nueva secretaria del área de Turismo y dijo las siguientes palabras:.

“A promover todo, la quiero (chasqueando los dedos), está usted muy joven, así, veloz como todos, a meterle velocidad al trabajo, porque somos un clúster turístico muy importante”.

El mandatario, en un intento por justificar la acción, dijo entre risas: “Así me tronaba los dedos mi abuelita. No crean, si no al rato va a ser violencia de género”.

La imagen lo retrata de cuerpo entero



Alejandro Armenta le truena los dedos a su nueva secretaria de Turismo, Carla López Malo.



"Así me tronaba los dedos mi abuelita… si no, al rato van a decir que es violencia de género", intenta justificar el gobernador de Puebla. pic.twitter.com/QoRJtGad4I — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 10, 2025

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, ofrece disculpas por gesto

El acto fue considerado por muchas personas como un acto de violencia simbólica, incluso misógino, sobre todo al tratarse de una figura de autoridad dirigiéndose a una funcionaria recién nombrada.

Carla López-Malo Villalón asumió el cargo el pasado 1 de julio, y ya enfrenta una polémica pública sin haber cumplido ni quince días en funciones.

Usuarios en redes sociales señalaron que tronarle los dedos refleja una falta de respeto, e incluso se tachó como violencia política de género. Al respecto, Armenta publicó una disculpa en redes sociales.

Ofrezco disculpas por usar la expresión de tronar los dedos, lo comenté porque a mí me educaron bajo la exigencia de ser útil, acomedido y agradecido. La acción iba dirigida hacia un servidor en materia del trabajo permanente en Turismo, no hacia la secretaria @carlalopezmalo, a… — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) July 10, 2025

Explicó que su gesto no iba dirigido a la secretaria, sino a un trabajador de la dependencia de Turismo. Además, justificó su conducta como parte de su formación personal:

“Ofrezco disculpas por usar la expresión, lo comenté porque a mí me educaron bajo la exigencia de ser útil, acomedido y agradecido” escribió en redes sociales.

“Que se ponga a trabajar” Otra polémica de Alejandro Armenta

Cabe recordar que esta no es la primera ocasión en la que Armenta reprende públicamente a un trabajador, ya que en febrero de este año, lanzó una advertencia a Yadira Lira Navarro, entonces titular del área de Turismo, diciendo que si no daba resultados, “tendrían que prescindir de ella”.

“Ya es hora que la secretaria de Turismo se ponga a trabajar y dé resultados, si no vamos a tener que prescindir de ella”, sentenció el mandatario estatal.

Hasta ahora, ni la secretaria López-Malo ni la Secretaría de Turismo han emitido un pronunciamiento oficial sobre el incidente. Pese a esto, el gobernador de Puebla aseguró que nunca fue su intención y reiteró sus disculpas.