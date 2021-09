Pachuca con más de 20 colonias inundadas por fuerte lluvia

Pachuca, Hgo.- Un conductor de un vehículo, la lluvia lo dejó varado en medio del desnivel del río de las avenidas en Pachuca, Hidalgo. Minutos antes de quedar atrapado pudo abandonar su auto y se puso a salvo.

“Lo que no nos había sucedido era tener también inundada la parte de río de las avenidas, donde incluso se quedó ahí también varado un vehículo que se descompuso, el dueño pues ya no arrancó su vehículo, lo dejo ahí este estacionado, vino la lluvia y llegó a un nivel mucho más alto pero bueno afortunadamente no hubo nada que lamentar”, informó Adriana Yamilet Salazar, Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Pachuca.

Al llegar al lugar los elementos de emergencia amarraron la unidad y la lograron sacar, pero no fue el único sitio que se inundó en la capital hidalguense, sobre la súper vía Colosio diversos negocios resultaron afectados.

Al igual que los automovilistas que se quedaron en medio de la inundación.

“Si hemos tenido bastante incidencia con respecto a los vehículos que a pesar de que ven en la calle inundada, y a pesar de las indicaciones y las recomendaciones que se les dan, de no pasar por ciertas calles o carreteras, si se atreven a cruzarlas y bueno muchos de ellos a veces se quedan varados a la mitad del camino”, aseguró Yamilet Salazar.

Zona Sur Pachuca

En la zona sur, la colonia el Tezontle, más de 60 casas quedaron bajo el agua, los vecinos con escobas y costales trataron de evitar que se metiera a sus casas pero no lo lograron.

“El terreno que esta acá atrás es el que nos está inundando constantemente, hace meses se vino la barda y vinieron las autoridades, quedaron que iban a resolver pero no ha habido respuesta”, reconoce Ana Laura Salas, vecina afectada.

En menos de 50 minutos, la intensa lluvia afectó 20 colonias, 8 bulevares y un sin fin de automovilistas varados en medio del agua..

De acuerdo con información de la Secretaria de Seguridad Pública de Pachuca, todo quedó en pérdidas materiales y no hubo víctimas que lamentar.