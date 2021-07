Video: Queda atrapada familia en techo de automóvil por lluvia en Jalisco

Guadalajara, Jal.- Una fuerte lluvia azotó la zona metropolitana durante esta madrugada, hubo cortes viales a la circulación por las inundaciones en las principales avenidas de Zapopan y Guadalajara y autos varados.

Queda atrapada familia en techo de automóvil por lluvia en Jalisco

Diversos reportes generaron la alerta de policías y bomberos sobre la avenida Enrique Díaz de León y Circunvalación, el paso a desnivel se había convertido en una alberca olímpica.

La fuerte tormenta que azotó la zona norte de Zapopan provocó que una familia quedara atrapada en un paso desnivel y se subieran al toldo del vehículo.

Además, una unidad de transporte público, una camioneta y el auto de don José, quedaron atrapados en la inundación.

“Me metí y ya cuando quise regresarme el agua me tapó y me apagó el carro y ya no podía ni salir del carro, patié la puerta y la puerta se abrió de casualidad, y pues aproveché para salir, y quedó ahí abierto el carro ya inundado, lo bueno es que alcance a salir gracias a dios”, narra don José.

Bomberos arribaron al lugar y detectaron las bocas de tormenta, y realizaron el desazolve, el nivel de agua superó el metro 80 centímetros, era difícil llegar al rescate de la mujer con dos de sus hijos que se resguardaban en el techo de la camioneta.

“Había otros vehículos varados, una camioneta que estaba al lado mío, estamos pegando los carros, y así subir al capacete, pensé hasta aquí llegué, no podía abrir las puertas me estaba ahogando ya no podía respirar de la desesperación, recordó con angustia don José.

Finamente el agua cedió y los bomberos lograron llegar a la familia, al igual que algunos familiares, resguardaron al niño de apenas cinco años.

La fuerte lluvia dejo afectaciones en 14 puntos de Zapopan, 8 en Guadalajara, así como 8 pasos a desnivel inundados, por fortuna no hubo víctimas que lamentar.