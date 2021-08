A AMLO no le preocupa denuncia de opositores ante la OEA

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se dijo despreocupado por la denuncia que interpondrán los integrantes de la alianza “Va por México” integrada por PRI, PAN Y PRD, ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por la presunta intromisión del crimen organizado en las pasadas elecciones del 6 de junio.

“Que tengan cuidado nada más que no vaya a ser que estén involucrados en el caso de García Luna que andesn con cuidado, tienen derecho (...) NO LE PREOCUPA? No, no para nada, los entiendo” aseguró López Obrador.

López Obrador aseguró que la OEA ya emitió un certificación sobre las elecciones: “ya emitió una opinión y no hubo para la OEA ninguna violación grave, si cambia pues ya veríamos”.

Dijo que sus opositores se unieron y “pensaron que iban a arrasar en la pasada elección, nada más que el pueblo de México es mucha pieza y ya no son los tiempos de antes”, sostuvo el presidente.

Se pronunció a favor de que integrantes de la Organización de Estados Americanos estén en México para que indaguen acusaciones de que grupos criminales participaron en elecciones.

“Que vengan están las puertas abiertas del país y no tenemos nada que ocultar. Que no se confundan son otros tiempos. No establecemos relaciones de complicidad, ni con la delincuencia organizada, ni de cuello blanco. Que venga hasta a la ONU (…) esto es politiquería”.

“Va por México” denunciará ante la OEA intromisión del narco en elecciones

Los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD presentarán ante la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, una denuncia sobre la intervención del crimen organizado en el pasado proceso electoral, con la expectativa de que dichos organismos emitan algún resolutivo al respecto.