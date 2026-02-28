Metro, Metrobús y STE extienden horario por concierto de Shakira en el Zócalo

Con motivo del concierto de Shakira en el Zócalo, el Sistema de Transporte Colectivo Metro, el Metrobús y el Servicio de Transportes Eléctricos informaron que extenderán el horario de operación para facilitar el traslado y regreso de miles de asistentes que acudirán al evento masivo en el Centro Histórico.

Horarios del Metrobús durante el concierto de Shakira en el Zólaco

Con motivo del concierto de Shakira en el Zócalo, el Metrobús informó que extenderá su horario de servicio para facilitar el traslado de las personas asistentes al evento.

El sistema detalló que brindará servicio hasta la 1:00 de la madrugada del lunes 2 de marzo en las Líneas 1 y 7.

Durante el día, la operación será normal y estará sujeta a las condiciones viales; a partir de las 00:00 horas, las unidades tendrán una frecuencia aproximada de 15 minutos y la última salida desde las terminales El Caminero e Indios Verdes de Línea 1, así como de Glorieta Violeta a Indios Verdes de Línea 7, será a la 1:00 horas.

La tarifa será la regular de 6 pesos y podrá pagarse con la Tarjeta de Movilidad Integrada, tarjetas bancarias de débito o crédito, relojes inteligentes y teléfonos con tecnología NFC.

🗞️Metrobús extiende horario de servicio en apoyo a las personas que acudan al concierto de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México https://t.co/v5g0qoj5no pic.twitter.com/wdGhmugw9g — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) February 25, 2026

Debido a la presencia de espectadores en el cuadro comprendido entre Belisario Domínguez, Fray Servando, Circunvalación y Eje Central, además de avenida Juárez y las inmediaciones de Plaza de la República, se prevén afectaciones viales y modificaciones en el servicio.

En Línea 3, de las 15:00 horas al cierre, las estaciones Mina, Juárez, Hidalgo y Balderas no brindarán servicio; la operación será de Tenayuca a Buenavista y de Balderas a Pueblo Santa Cruz Atoyac.

En Línea 4, durante todo el día, las rutas norte y sur no brindarán servicio; la operación será únicamente de San Lázaro al AICM y de San Lázaro a Pantitlán y Alameda Oriente.

En Línea 7, de las 15:00 horas al cierre, las estaciones Hidalgo y El Caballito no brindarán servicio; el servicio será de Campo Marte a Amajac y de Glorieta Violeta a Indios Verdes.

Horarios del Metro durante el concierto de Shakira en el Zólaco

Asimismo, el Sistema de Transporte Colectivo Metro y el Servicio de Transportes Eléctricos también extenderán su servicio hasta la 1:00 de la madrugada del lunes 2 de marzo.

#ShakiraEnElZócalo | 🚇 Por el concierto de @shakira en el Zócalo, algunas líneas del @MetroCDMX, @MetrobusCDMX y @STECDMX ampliarán su horario de servicio hasta la 1:00 am para apoyar el regreso de quienes asistan. 🎤🎶



☝🏼 Toma previsiones, revisa tu ruta y disfruta esta gran… pic.twitter.com/XO1R5ixeTd — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) February 27, 2026

El Metro operará en las Líneas 1, 2 y 9, mientras que el Servicio de Transportes Eléctricos brindará servicio en la Línea 1 (Corredor Cero Emisiones Eje Central), Línea 2 (Chapultepec–CETRAM Pantitlán) y Línea 5 (San Felipe de Jesús–Hidalgo).

Las autoridades señalaron que los horarios y modificaciones están sujetos al aforo en la zona centro y a las condiciones viales, por lo que recomendaron a las personas usuarias mantenerse informadas a través de los canales oficiales y consultar en tiempo real el estado del servicio.