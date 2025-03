¿A qué hora son los Oscar 2025 hoy? Horario para ver la alfombra roja y la premiación en vivo por TV Azteca

La edición 97 de los premios más importantes del cine de Hollywood se realizarán hoy en Los Ángeles, California. En FIA te damos todos los detalles sobre cómo y a qué hora ver los Oscar 2025 en vivo y completamente gratis por TV Azteca, así como la alfombra roja.

También te damos toda la información sobre , quiénes serán los conductores, y algunas predicciones sobre quién podría llevarse el codiciado premio a Mejor Película en los Premios Oscar 2025.



¿A qué hora inicia la alfombra roja de los Oscar 2025?

Los Premios Oscar 2025 se celebran hoy domingo 2 de marzo de 2025. La transmisión en vivo de la comenzará a las 17:00 p.m. (hora de la Ciudad de México) con la alfombra roja.

En su llegada al icónico Dolby Theatre de Hollywood, estrellas como Demi Moore, Adrien Brody, Timothée Chalamet y Zoe Saldaña lucirán sus atuendos más espectaculares, antes de saber si se llevarán el Oscar en su categoría.



¿A qué hora son los Premios Oscar 2025 en vivo gratis por TV Azteca?

Luego de la alfombra roja, arrancará la ceremonia de premiación de los Oscar 2025 a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, y finalmente se revelará a los ganadores de todas las categorías.

Puedes disfrutar de la cobertura completa en TV Azteca 7, así como a través de la app TV Azteca en vivo y en su sitio web.

🎬✨ Alfonso Cuarón es el mexicano con más Premios Oscar en la historia 🏆 Con 5 estatuillas, su talento brilló en "Gravity" y "Roma". Este 2025, tras 14 años consecutivos, no hay mexicanos nominados. ¿Quién será el próximo en hacer historia? 🇲🇽🎥 https://t.co/n85A6eGA0Z pic.twitter.com/WWIwet5myn — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 26, 2025

¿Cuánto duran los Oscars 2025?

La ceremonia de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas durará cerca de tres horas y media, por lo que la transmisión de TV Azteca concluirá al filo de las 21:30 horas.

La última categoría que se anunciará en los Oscars 2025 será la de Mejor Película, en la que hay 10 nominadas.

Cintas nominadas a Mejor Película en los Oscar 2025

- Anora

- Cónclave

- The Brutalist

- The Substance

- Wicked

- A Complete Unknown

- Dune: Part Two

- Emilia Pérez

- I’m Still Here

- Nickel Boys

¿Quiénes serán los conductores de los Oscar 2025 en TV Azteca?

Aunque Conan O’Brien será el presentador principal de la ceremonia en el Dolby Theatre de Los Ángeles, en TV Azteca, los expertos que te guiarán a través de la alfombra roja y la ceremonia serán Linet Puente, Ricardo Casares, Javier Ibarreche y Pamela Cortés.

¡Leyenda del #cine!



En la historia de más de 90 años de entrega de los premios #Oscar, existe una figura que ha recibido la mayor cantidad de galardones.



¿De quién se trata?https://t.co/tZMjuh3Vkj pic.twitter.com/Ykiz09BnoK — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 25, 2025

¿Qué cinta ganará a Mejor Película en los Premios Oscar 2025 según la IA?

La carrera por el premio a Mejor Película es intensa, con varias películas destacadas como favoritas. Según las predicciones basadas en inteligencia artificial, las principales contendientes son:



“Anora” de Sean Baker: Ha ganado impulso tras victorias en los Producers Guild Awards y Directors Guild Awards, lo que la convierte en una fuerte candidata.

“The Brutalist” de Brady Corbet: Obtuvo el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia y ha sido reconocida en múltiples premiaciones.

“Emilia Pérez” de Jacques Audiard: Lidera con 13 nominaciones y es destacada por su relevancia cultural, aunque enfrenta controversias que podrían afectar su desempeño.

Con TV Azteca como tu ventana a este evento, estarás bien informado sobre todos los detalles, desde la alfombra roja hasta los discursos de los ganadores. ¡No te los puedes perder!