VIDEO: ¿Ed Sheeran en Garibaldi? El cantante británico se encuentra en la dando un mini showcase

La tarde del miércoles 14 de mayo, el cantante británico Ed Sheeran sorprendió a los capitalinos y a sus fans con un mini showcase en el Tenampa, ubicado en la Plaza Garibaldi de la Ciudad de México (CDMX).

La llegada del intérprete de “Perfec”, marcó su regreso México tras casi diez años desde su última de visita. Así fue como deleitó al público de Garibaldi.

Ed Sheeran canta en Garibaldi

Músicos locales acompañaron a Sheeran quien con solo su guitarra ofreció una presentación corta de aproximadamente 30 minutos.

Durante su actuación, interpretó algunos de sus éxitos más conocidos,“Don’t”, “Angels to Fly”, una versión banda de “Thinking Out Loud”, y además interpretó “Perfect” y “Shape of you”.

La presentación se desarrolló en un ambiente íntimo y sin grandes producciones, aprovechando únicamente las instalaciones del lugar. Esta sencillez permitió que se generará una conexión más directa entre Ed Sheeran y sus fans.

¿Te imaginas ir a Garibaldi y encontrarte ni más ni menos que con Ed Sheeran?



Pues el cantante británico se encuentra en la #CDMX dando un mini showcase a sus fans.



Vía @jorgepatinio / @EspectaculosTvA pic.twitter.com/Wa7zBDnHZp — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 14, 2025

A través de sus redes sociales, el cantante británico compartió su emoción por regresar a México después de varios años, destacando: “De vuelta en México después de mucho tiempo. Hice una improvisación aquí con músicos locales y me encantó”.

Se espera que el cantante regresé a México en 2026 como parte de su próxima gira mundial, aunque aún no se han confirmado las fechas ni las ciudades que visitará.

¿Qué artistas han estado en Garibaldi en la CDMX?

La Plaza Garibaldi, emblema de la música tradicional mexicana ha recibido la visita y varios artistas internacionales, los cuales han conectado con la riqueza cultural del mariachi y lo ranchero.

Entre ellos destaca Chavela Vargas, originaria de Costa Rica, cuyo legado está profundamente ligado a la Plaza de Garibaldi.

También han mostrado su aprecio por este icónico lugar figuras como Enrique Bunbury, cantante español que ha explorado las raíces rancheras, y Lila Downs, nacida en Estados Unidos, quien fusiona sonidos tradicionales con influencias internacionales.