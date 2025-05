Jill Sobule: la cantante de “I Kissed a Girl” que tuvo una larga pelea con Katy Perry y que falleció en un incendio

La escena musical se encuentra de luto tras la repentina y trágica pérdida de la reconocida compositora e intérprete Jill Sobule. A los 66 años, la artista originaria de Estados Unidos y que mantuvo una larga pelea contra Katy Perry en algún momento, se encontraba en la víspera del estreno de su nuevo proyecto teatral, pereció en un desafortunado incendio ocurrido en su residencia ubicada en Woodbury, Minnesota.

Dentro del reconocimiento que obtuvo Jill Sobule por su canción de 1995, “I Kissed a Girl”, surgió una disputa que capturó la atención de la industria musical y sus seguidores. Este tema, que se convirtió en un himno para la comunidad LGTB al narrar la experiencia de una mujer besando a otra, paradójicamente se convirtió en el centro de una polémica más de una década después.

¿Quién era Jill Sobule, cantante de “I Kissed a Girl”?

A lo largo de una trayectoria artística que abarcó tres décadas, Sobule dejó una huella imborrable en la industria musical con el lanzamiento de doce producciones discográficas. Su talento creativo la llevó a alcanzar la fama gracias a dos melodías que resonaron ampliamente: “Supermodel” e “I Kissed a Girl”.

Esta última canción, lanzada en 1995, trascendió su carácter musical para convertirse en un símbolo de la comunidad LGTB. No obstante, este mismo tema la colocó en el centro de una controversia pública.

En 2008, la entonces emergente artista Katy Perry lanzó una canción con exactamente el mismo título: “I Kissed a Girl”. Esta coincidencia no pasó desapercibida para Jill Sobule, quien no ocultó su sorpresa y posterior molestia ante la situación. En diversas entrevistas, Sobule expresó su sentir, manifestando que no se sentía precisamente “homenajeada” por la reutilización del nombre de su canción.

Esto se sabe sobre el incendio donde murió Jill Sobule

Las causas que originaron el siniestro aún permanecen bajo investigación. De acuerdo con información difundida por una revista estadounidense, la intérprete nacida en Denver se encontraba residiendo temporalmente en dicha propiedad mientras llevaba a cabo los ensayos de su espectáculo musical unipersonal titulado “F*ck7thGrade”. El estreno de esta obra estaba programado para el próximo viernes en el recinto Swallow Hill Music, ubicado en su ciudad natal.

La dolorosa noticia del deceso fue confirmada tanto por el representante de la artista como por el Departamento de Seguridad Pública de Woodbury. Los reportes oficiales indican que los cuerpos de bomberos respondieron a una llamada de emergencia a las 5:30 de la madrugada, encontrando la vivienda envuelta en llamas y, en su interior, el cuerpo sin vida de la cantante.

“I Kissed a Girl": La Disputa por la Autoría entre Jill Sobule y Katy Perry

El álbum homónimo de Jill Sobule, lanzado en 1995, incluyó la canción “I Kissed a Girl”, una narración sobre el encuentro íntimo entre dos amigas. En aquel entonces, Sobule comentó que la canción surgió en un contexto donde ser un músico abiertamente queer representaba un riesgo, pero a pesar de ello, logró una notable popularidad, alcanzando el Top 20 de la lista Billboard.

En una entrevista concedida en 2008, la cantautora manifestó su sentir ante la coincidencia del título con la canción de Katy Perry, cuestionando que la joven artista utilizara el mismo nombre tras declarar que la idea “se le había ocurrido en un sueño”. La controversia escaló en 2009, cuando Sobule se dirigió al medio The Rumpus con declaraciones directas hacia Perry, calificándola de manera despectiva.

En sus declaraciones, Sobule señaló que la canción de Perry fue escrita con la colaboración de un equipo de profesionales y bajo la representación de la misma persona que la había contratado en 1995. A pesar de esto, expresó su deseo de no sonar resentida, pero lanzó una crítica contundente hacia Perry por la reutilización del título, poniendo en duda su talento artístico.

Si bien sus trabajos discográficos posteriores no lograron el mismo nivel de éxito comercial, Sobule recibió elogios de la crítica por abordar con franqueza una diversidad de temas políticos y culturales, incluyendo la pena capital, la anorexia y la comunidad LGBTQ, lo que le valió la fidelidad de un público admirador.