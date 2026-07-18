¿A qué hora ver el Francia vs Inglaterra en CDMX, Guadalajara y Monterrey? Horario, clima y ubicación de pantallas para ver el partido por el tercer lugar del Mundial 2026

El Francia vs Inglaterra definirá al tercer lugar de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, un partido que reunirá a miles de aficionados en las sedes mundialistas de México. Si planeas verlo desde una pantalla pública en Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, aquí te contamos los horarios, el clima y los puntos de reunión.

¿A qué hora es el Francia vs Inglaterra en CDMX, Guadalajara y Monterrey?

El partido por el tercer lugar del Mundial 2026 se disputará este sábado 18 de julio de 2026 y, al compartirse el mismo huso horario entre las tres ciudades sede, el silbatazo inicial será a la misma hora.

Horario del partido:



Ciudad de México : 15:00 horas

: 15:00 horas Guadalajara : 15:00 horas

: 15:00 horas Monterrey: 15:00 horas

¿Dónde habrá pantallas para ver el Francia vs Inglaterra?

Las tres ciudades habilitaron espacios para que los aficionados disfruten del encuentro de forma gratuita.



Ciudad de México: FIFA Fan Festival en el Zócalo capitalino .

. Guadalajara: FIFA Fan Festival en Plaza de la Liberación .

. Monterrey: FIFA Fan Festival en el Parque Fundidora.

Se recomienda llegar con anticipación, ya que se espera una importante afluencia de asistentes.

¿Cómo estará el clima durante el partido de Francia Vs Inglaterra?

Si asistirás a alguno de los Fan Festival, toma en cuenta el pronóstico:



Ciudad de México : ambiente templado con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias aisladas por la tarde, con una temperatura mínima de 13° C y máxima de 25° C.

: ambiente templado con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias aisladas por la tarde, con una temperatura mínima de 13° C y máxima de 25° C. Guadalajara : calor moderado y probabilidad de chubascos después del mediodía, con una temperatura mínima de 16° C y máxima de 29° C.

: calor moderado y probabilidad de chubascos después del mediodía, con una temperatura mínima de 16° C y máxima de 29° C. Monterrey: ambiente muy caluroso, con intervalos de nubes y baja probabilidad de lluvia, con una temperatura mínima de 23° C y máxima de 34° C.

Lleva agua, protector solar y un impermeable ligero en caso de cambios repentinos en el clima.

Aunque el título ya no está en juego, este encuentro permite cerrar el torneo con una victoria y asegurar el tercer puesto del Mundial. Además, representa la última oportunidad para que figuras de ambas selecciones se despidan del certamen con una actuación destacada.