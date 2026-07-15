“Tururú, próxima estación: La Boda” Novios se toman sesión de fotos en la estación Hidalgo del Metro

Una pareja eligió la estación del Metro Hidalgo en la Ciudad de México, para realizar su sesión fotográfica de su boda y las imágenes no tardaron en hacerse virales.

Vestidos con traje y vestido de novia, los recién casados caminaron por los pasillos y andenes de la Línea 2 mientras decenas de usuarios los observaban, grababan videos y tomaban fotografías del inusual momento.

¿Por qué eligieron el Metro Hidalgo para sus fotos?

La sesión se realizó en la renovada estación Hidalgo, cuya transformación ha llamado la atención desde que concluyeron los trabajos de modernización rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

Los nuevos acabados, inspirados en la arquitectura clásica, incluyen candelabros dorados, iluminación de estilo europeo, detalles con apariencia de mármol y una imagen muy distinta a la que tradicionalmente tenían las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo.

Ese nuevo aspecto convirtió a la estación Hidalgo en el fondo perfecto para las fotografías de la pareja.

Las imágenes de los novios en Metro Hidalgo desataron opiniones divididas

El video fue compartido por la cuenta de TikTok Metro Viral y rápidamente acumuló miles de reproducciones.

#ULTIMAHORA



Boda 🤵‍♂️ 👰 en el Metro Ciudad de México 🇲🇽 @MetroCDMX



Novios ocupan las nuevas instalaciones del #MetroCDMX para su cesión de fotos de su boda 💒 pic.twitter.com/yJxLpqfHpk — Fan MetroViral (@MetroViralMx) July 13, 2026

Mientras algunos usuarios aplaudieron la creatividad de los novios, otros debatieron si una estación del Metro era el lugar ideal para una sesión de boda.

Entre los comentarios destacaron frases como:



"Cada quien se casa y une como quiera... para unos es romántico, para otros una nacada, yo diré: qué vivan los novios".

"La estación quedó muy bonita, sí dan ganas de tomarse fotos".

"¿Y si fuera en el metro de Nueva York o en Europa sería diferente o igual de naco".

"La gente no es naca... es romántica".

"Igual y se conocieron ahí".

La remodelación del Metro Hidalgo sigue dando de qué hablar

No es la primera vez que la estación Hidalgo se vuelve tendencia. Desde su remodelación, cientos de usuarios han compartido fotografías y videos destacando su nueva imagen, que rompe con el diseño habitual del Metro capitalino, algunos han asistido al lugar con vestuarios acordes a la época de los famosos candelabros.

La intervención fue parte de las obras de modernización impulsadas de cara al Mundial de Futbol de 2026 y ha convertido a la estación en uno de los espacios más fotografiados del transporte público en la Ciudad de México.