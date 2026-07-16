La foto de Messi bañando Lamine Yamal que se volvió icónica: esta es su historia

Mucho antes de que Lionel Messi levantara la Copa del Mundo y de que Lamine Yamal sorprendiera al planeta con su talento en Barcelona, sus caminos ya se habían cruzado. No ocurrió en una cancha, tampoco en un partido histórico, sino en una imagen que con el paso de los años parecía imposible de creer.

En la fotografía aparece un joven Messi, con apenas 20 años, cargando y bañando a un bebé que apenas comenzaba su vida. Casi dos décadas después, esa escena volvió a recorrer las redes sociales porque aquel niño terminó convirtiéndose en una de las grandes figuras del futbol mundial.

La imagen, que muchos usuarios llegaron a señalar como falsa o creada con inteligencia artificial, tiene detrás una historia real que une dos generaciones completamente distintas del futbol: la de un jugador que estaba comenzando a construir su legado y la de una estrella que apenas daba sus primeros pasos.

FOTO de Messi con Lamine Yamal de bebé

La fotografía fue tomada en diciembre de 2007 como parte de una campaña solidaria organizada por UNICEF y la Fundación FC Barcelona para un calendario benéfico.

El fotógrafo Joan Monfort fue el encargado de capturar la imagen durante una sesión en la que participaron varias familias que fueron seleccionadas mediante un sorteo. Entre ellas estaban los padres de Lamine Yamal, quien en ese momento era apenas un bebé.

La casualidad hizo que el pequeño quedara junto a Lionel Messi, quien por entonces todavía estaba lejos de convertirse en la leyenda que hoy conoce todo el mundo. Era una joven promesa del Barcelona que comenzaba a llamar la atención por su talento, pero nadie podía imaginar lo que ocurriría con ambos años después.

Aquella fotografía no tenía ningún significado especial en ese momento. Era simplemente parte de una campaña benéfica. Sin embargo, el paso del tiempo la transformó en una de las imágenes más llamativas relacionadas con el futbol.

🚨TRENDING: In 2007, Leo Messi held a baby for a photo shoot. That baby was Lamine Yamal!



19 years later, they are set to face each other in the 2026 World Cup final! pic.twitter.com/6HtFI0PTWB — Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 15, 2026

Messi tenía 20 años y Lamine Yamal apenas era un bebé

Cuando ocurrió aquella sesión, Lionel Messi tenía 20 años. El argentino ya formaba parte del primer equipo del Barcelona y comenzaba a mostrar las cualidades que posteriormente lo convertirían en uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Lamine Yamal, por su parte, apenas tenía unos meses de vida. Había nacido en julio de 2007 y todavía faltaban muchos años para que su nombre apareciera entre las grandes promesas del futbol internacional.

Nadie podía anticipar que aquel bebé terminaría debutando con el Barcelona, rompiendo récords de precocidad y convirtiéndose en una de las figuras principales de la selección española.

Messi y Yamal se enfrenta en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Años después de aquella imagen, Messi y Lamine Yamal vuelven a estar conectados por la historia del futbol. Esta vez, la escena no ocurre en una campaña solidaria ni frente a la cámara de un fotógrafo, sino en el escenario más importante del deporte.

Argentina y España se enfrentarán en la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con dos generaciones frente a frente. Messi representa la experiencia, los títulos y una carrera construida durante casi dos décadas; Yamal simboliza el presente y el futuro de una nueva generación de futbolistas que intentarán ganarse un lugar en la historia.