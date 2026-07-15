Construyen estadio revolucionario en Latinoamérica que será la nueva casa de la Selección Nacional y tendrá tecnología de China

La silueta del nuevo Estadio Nacional de El Salvador ya comienza a transformar el paisaje de Antiguo Cuscatlán. Lo que hace apenas unos años era un proyecto sobre el papel, hoy avanza con maquinaria, estructuras y trabajos que buscan convertir al país en sede de uno de los recintos deportivos más modernos de la región.

Las autoridades salvadoreñas confirmaron que la construcción mantiene un avance constante y destacaron que esta infraestructura será clave para fortalecer el desarrollo del futbol nacional. El inmueble forma parte de un proyecto financiado mediante una donación de la República Popular China, una iniciativa que también contempla la presentación de nuevos escenarios deportivos en el futuro.

Más allá de su tamaño, el estadio pretende convertirse en un punto de referencia para la organización de competencias internacionales, conciertos y espectáculos de gran escala, ampliando la oferta de infraestructura deportiva y cultural del país.

¿Cómo será el nuevo Estadio Nacional de El Salvador?

El proyecto está diseñado para albergar alrededor de 50 mil espectadores, cifra que lo convertiría en el estadio con mayor capacidad de Centroamérica. Además, su diseño contempla la posibilidad de realizar ampliaciones en el futuro si las necesidades deportivas o de entretenimiento así lo requieren.

El recinto será la nueva casa de la selección nacional de El Salvador y contará con instalaciones adaptadas a los estándares actuales del deporte profesional. Entre sus espacios destacan zonas VIP, palcos, áreas para medios de comunicación, servicios médicos, espacios comerciales y accesos con criterios de accesibilidad universal.

La propuesta arquitectónica también apuesta por una experiencia cómoda para los asistentes, con gradas envolventes que permitirán una buena visibilidad desde prácticamente cualquier asiento y una distribución pensada para facilitar el flujo de miles de personas durante eventos masivos.

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🗣️“El nuevo Estadio de El Salvador tendrá capacidad para 50 mil espectadores en butacas aparte de 250 espacios para personas en sillas de ruedas, lugares VIP y espacios para prensa que… pic.twitter.com/Hn20EMPQIt — ITR Oficial (@ITROriginal) December 1, 2023

Un complejo pensado para mucho más que el futbol; albergará conciertos y espectáculos

Aunque el balón será el protagonista, el nuevo estadio no estará limitado únicamente a partidos de futbol. Desde su planeación fue concebido como un recinto multifuncional capaz de recibir conciertos, festivales, eventos culturales y espectáculos internacionales.

El proyecto también incluirá canchas auxiliares y áreas deportivas complementarias, convirtiéndose en un complejo integral para el desarrollo del deporte salvadoreño.

Las autoridades consideran que una infraestructura de estas características puede generar un impacto positivo en distintos sectores, desde el turismo y la economía local hasta la creación de empleos vinculados a la operación y mantenimiento del recinto.

Una obra que busca convertirse en un referente regional

La construcción del estadio forma parte de los acuerdos de cooperación entre El Salvador y la República Popular China, pero su alcance va más allá de la relación bilateral. La apuesta es dotar al país de un escenario capaz de competir con los grandes recintos deportivos de América Latina y atraer competencias y espectáculos de talla internacional.

Con una arquitectura contemporánea, una capacidad inédita para la región y un enfoque que combina deporte, entretenimiento y desarrollo urbano, el Estadio Nacional de El Salvador continúa avanzando hacia su conclusión. Conforme la obra toma forma, también crece la expectativa por conocer el recinto que aspira a convertirse en uno de los nuevos símbolos deportivos de Centroamérica.