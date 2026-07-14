¿A qué hora ver el Inglaterra vs Argentina en pantallas de CDMX, Guadalajara y Monterrey? Horario, clima y ubicaciones por ciudad

¡La fiesta mundialista aún no se termina! A pocas horas del partido Inglaterra vs. Argentina miles de aficionados mexicanos buscan el mejor lugar para ver uno de los juegos más importantes del Mundial 2026; te compartimos todo lo que debes saber para disfrutar de este gran encuentro deportivo en México.

¿A qué hora empieza el partido Inglaterra vs. Argentina en México?

El partido Inglaterra vs. Argentina comenzará en punto de las 13:00 horas de este miércoles 15 de julio 2026 en tiempo centro de México, por lo que en la CDMX, Guadalajara y Monterrey el silbatazo de los cuartos de final será a la misma hora.

Si planeas disfrutar del juego en casa o en el trabajo TV Azteca comenzará la transmisión EN VIVO del partido de cuartos de final alrededor de las 12:40 horas.

¿Dónde ver el Inglaterra vs. Argentina en las pantallas gigantes en México?

¡No te lo pierdas! Si quieres vivir la pasión del partido entre Inglaterra y Argentina rodeado de algunos aficionados, te compartimos los puntos clave para disfrutar del juego en la Ciudad de México (CDMX), Guadalajara y Monterrey.

Ubicación de las pantallas en CDMX para el partido

Además del famoso Fan Fest del Zócalo, la Ciudad de México cuenta con algunas pantallas gigantes ubicadas en los siguientes puntos de la capital:



Parque La Bombilla, en la alcaldía Álvaro Obregón

Parque Tezozómoc, alcaldía Azcapotzalco

Campos Revolución, alcaldía Gustavo A. Madero

Utopía Meyehualco, alcaldía Iztapalapa

Unidad Independencia, alcaldía Magdalena Contreras

Deportivo Xochimilco

Se recomienda a las y los aficionados llegar con tiempo de anticipación, pues el aforo es limitado en este tipo de eventos mudialistas.

Ubicación de las pantallas gigantes en Jalsico:

Si eres de Guadalajara, el partido de cuartos de final podrás verlo en la Plaza Liberación.

Ubicación de las pantallas para ver el Mundial 2026 en Monterrey:

Mientras que en Monterrey podrás disfrutar del partido en los siguientes puntos de la ciudad: Parque Fundidora y la Macroplaza.

¿Cómo estará el clima para el Inglaterra vs. Argentina?

¿Me llevó paraguas? Si eres de lo que saldrá a disfrutar del partido Inglaterra vs. Argentina, te compartimos el clima en CDMX, Guadalajara y Monterrey para este miércoles 15 de julio 2025.

Clima en la CDMX:

Este miércoles se espera que la Ciudad de México comience el día parcialmente nublado y con una temperatura de 13 a 15° C. Por la tarde se esperan algunos chubascos, rachas de viento y una temperatura de 24 a 26 °C. En la noche terminará medio nublado, además de que la temperatura bajará 17 a 19° C.

🌦️Consulta en los gráficos la actualización del #PronósticoDelTiempo para zonas de Toluca, #EdoMéx, así como en la #CDMX, durante los próximos días. pic.twitter.com/FmJcIDgaiI — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 14, 2026

Clima en Guadalajara:

Por la mañana, el clima de Jalisco comenzará medio nublado con temperaturas de 16 a 18°C, por la tarde se esperan algunos chubascos con fuertes rachas de viento; la temperatura será de 26 a 28° C. Los chubascos seguirán por la noche; sin embargo, la temperatura bajará de 22 a 24° C.

Clima en Monterrey:

Para la mañana de este miércoles, clima en Monterrey será medio nublado con una temperatura de 22 a 24°C. Por la tarde estará parcialmente nublado, rachas de viento y una temperatura de 33 a 35° C. En la noche seguirá medio nublado y la temperatura bajará entre los 27 a 29° C.

Recomendaciones para ver el partido entre Inglaterra y Argentina en las pantallas