¿A qué hora ver el Francia vs España en CDMX, Guadalajara y Monterrey? Horario, clima y ubicación de pantallas por ciudad

El ambiente mundialista aún no termina, y este martes 14 de julio se conocerá al primer finalista de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Un duelo de semifinales entre Francia vs España que podrá verse a través de Azteca 7, el canal del Mundial, pero también por las múltiples pantallas instaladas en la Ciudad de México (CDMX), Monterrey y Guadalajara.

En Azteca Noticias no solo te decimos la ubicación exacta de las pantallas colocadas, sino también el pronóstico del clima y la hora del partido.

¿A qué hora es el partido entre Francia vs España?

El partido entre Francia y España se disputará este martes y comenzará a las 13:00 horas (tiempo del centro de México), por lo que tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara y Monterrey el silbatazo inicial será a la misma hora.

Se recomienda llegar con anticipación a las sedes oficiales, ya que la afluencia de asistentes podría incrementarse, y una vez que se reporta aforo total se cierran las entradas.

En caso de no poder ir a verlo en las pantallas colocadas, TV Azteca te traerá todos los detalles del partido de semifinales totalmente en vivo y gratis a través de la señal de Azteca 7, el canal del Mundial.

¿Dónde ver el partido de Francia vs España?

Aunque en un inicio la Ciudad de México contó con 18 festivales, además del FIFA Fan Festival en el Zócalo, la cantidad de sedes se redujo, pero aún existen espacios donde los aficionados podrán disfrutar del encuentro de manera gratuita.

Para la capital, permanecen habilitados estos espacios, además del FIFA Fan Festival en el Zócalo:



Parque La Bombilla (Álvaro Obregón)

Parque Tezozómoc (Azcapotzalco)

Campos Revolución (Gustavo A. Madero)

Utopía Meyehualco (Iztapalapa)

Unidad Independencia (Magdalena Contreras)

Deportivo Xochimilco

¿Dónde ver el partido de Francia vs España en Monterrey y Guadalajara?

En Monterrey, los aficionados podrán seguir el encuentro en:



Parque Fundidora

Macroplaza

Mientras que en Guadalajara, la sede oficial para vivir el ambiente mundialista es:



Plaza Liberación.

¿Cómo estará el clima durante el partido Francia vs España?

¡Carga con el paraguas! Para la CDMX se prevé un ambiente templado por la mañana aunque se espera que esté semi nublado. Por la tarde y noche se pronostican intervalos de chubascos (5 a 25 mm).

En Guadalajara, la perla tapatía tendrá un cielo mayormente nublado, con lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm) durante la tarde y noche debido a la influencia de la onda tropical número 18.

En la Sultana del Norte, se prevé un ambiente caluroso, con temperaturas máximas cercanas a los 36 °C. Durante la tarde existe probabilidad de intervalos de chubascos (5 a 25 mm), acompañados de tormenta eléctrica.

