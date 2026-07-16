Construyen el estadio más grande del mundo; tendrá lugar para 135 mil aficionados y un diseño inspirado en un tambor gigante bañado en bronce

El estadio más grande del mundo ya comenzó a tomar forma y promete cambiar el mapa de los grandes escenarios deportivos; se trata del Trong Dong Stadium, un recinto que se construye en Hanói, Vietnam, con capacidad para 135 mil aficionados, cifra que le permitirá superar a cualquier otro estadio de fútbol del planeta cuando concluya su construcción, prevista para 2028 .

Además de su tamaño, el proyecto busca convertirse en un nuevo símbolo arquitectónico de Asia; el diseño del próximo estadio más grande del mundo está inspirado en el antiguo tambor de bronce Dong Son, uno de los objetos más representativos de la cultura vietnamita, y fue concebido para albergar desde partidos de fútbol hasta ceremonias internacionales, conciertos y eventos masivos.

Un estadio pensado para romper todos los récords del mundo

El Trong Dong Stadium formará parte del complejo Olympic Sport City, un megaproyecto con el que Vietnam pretende colocarse entre los países capaces de organizar los eventos deportivos más importantes del mundo.

Cuando abra sus puertas, el estadio Trong Dong contará con 135 mil asientos, una cifra que lo colocará por encima del Rungrado Primero de Mayo, en Corea del Norte, considerado actualmente el estadio con mayor capacidad del mundo, así como del futuro Grand Stade Hassan II, que Marruecos construye con la intención de albergar la Final del Mundial de 2030.

El recinto también dejará atrás a escenarios históricos como Wembley, Camp Nou, Old Trafford, el Estadio Azteca y el Michigan Stadium, todos con una capacidad considerablemente menor.

Las autoridades vietnamitas esperan concluir la obra en 2028, después de que el proyecto fuera aprobado oficialmente e iniciara su construcción en Hanói.

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Tecnología, diseño y la ambición de recibir un Mundial

Más allá de su tamaño, el nuevo estadio apuesta por una propuesta arquitectónica poco común; su estructura reproduce la forma del tambor de bronce Dong Son, símbolo de la antigua civilización vietnamita y referente cultural del país.

La fachada contará con iluminación LED capaz de modificar colores y crear efectos visuales durante cada evento , mientras que un enorme techo retráctil permitirá utilizar el inmueble tanto para competencias deportivas como para conciertos y espectáculos durante cualquier época del año.

El proyecto también contempla pantallas envolventes de alta definición, conectividad 5G y WiFi de alta densidad , accesos mediante sistemas biométricos y una aplicación para orientar a los asistentes, adquirir alimentos y acceder a distintos servicios dentro del recinto.

Todo el diseño fue desarrollado siguiendo los lineamientos de la FIFA, la Confederación Asiática de Futbol (AFC) y el Consejo Olímpico de Asia , con el objetivo de que Vietnam pueda postularse en el futuro para recibir Juegos Olímpicos, una Copa Mundial de la FIFA o finales continentales.

Con una inversión estimada en 28 mil millones de dólares, el Trong Dong Stadium no solo aspira a convertirse en el estadio más grande del mundo; también busca consolidarse como uno de los nuevos íconos arquitectónicos del deporte internacional y colocar a Vietnam entre las futuras sedes de los eventos deportivos más importantes del planeta.