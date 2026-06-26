Nadie regresó por ellos: abandonan a un recién nacido y a otro menor en hospital de Tampico

El abandono de dos menores en un hospital público de Tampico encendió las alertas de las autoridades por los tiempos en que sucedieron, pero ¿qué se sabe sobre estos incidentes?

Bebés son abandonados en hospital de Tampico

De acuerdo con las autoridades, se trató de dos menores, uno de ellos es un bebé recién nacido que nunca fue reclamado por su madre y el otro es un niño de mayor edad que acudió a una consulta médica acompañado por un familiar, pero que terminó quedándose solo, sin que nadie regresara por él.

¿En qué hospital fueron abandonados los bebés de Tampico?

Ambos casos ocurrieron en el Hospital General "Dr. Carlos Canseco" y actualmente los menores permanecen bajo el resguardo del Sistema DIF Tampico, mientras se desarrollan las investigaciones para determinar qué ocurrió y quiénes son los responsables de dejarlos en esa condición.

DIF activa protocolos para proteger a los menores de Tampico

La presidenta del Sistema DIF Tampico, Luz Adriana Villarreal Anaya, informó que en cuanto el personal del hospital notificó que los menores habían sido abandonados, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes intervino de manera inmediata.

Explicó que el primer paso consiste en garantizar la seguridad física y emocional de los menores, por lo que ambos fueron trasladados a la Casa Hogar del organismo. Paralelamente, personal especializado en trabajo social inició las investigaciones correspondientes para reconstruir el entorno familiar de cada caso.

El objetivo, precisó, es esclarecer las circunstancias del abandono y verificar si existen familiares cercanos que puedan asumir legalmente su cuidado bajo condiciones adecuadas.

Más de 20 menores permanecen bajo tutela del Estado en Tampico

El Sistema DIF informó que actualmente la Casa Hogar alberga a 21 menores de edad. De ese total, seis son adolescentes mayores de 13 años y 15 son niños menores de 12 años, entre ellos algunos recién nacidos canalizados por distintas autoridades.

Todos llegaron a la institución por situaciones relacionadas con abandono, omisión de cuidados o vulneraciones graves a sus derechos, circunstancias que obligaron a las autoridades a intervenir para garantizar su protección.