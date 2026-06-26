Asesinan a la cuarta madre buscadora en lo que va del año en Guanajuato

La madre buscadora Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir, fue asesinada a balazos en Pénjamo, Guanajuato, cuando regresaba a casa tras concluir su jornada laboral en el Hospital Regional.

De acuerdo con organizaciones de derechos humanos y colectivos de búsqueda, hombres armados la interceptaron mientras viajaba en motocicleta y le dispararon. Su cuerpo fue localizado sobre el bulevar Santos Degollado, cerca del Hospital General de la colonia Las Américas.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó que abrió una carpeta de investigación por homicidio y que en el lugar fueron asegurados indicios balísticos para esclarecer el crimen.

¿Por qué Patricia Negrete participaba en colectivos de búsqueda?

Patricia comenzó la búsqueda de su hermana, Laura Angélica Negrete Tafoya, desaparecida el 5 de enero de 2021 en Pénjamo.

Desde entonces se involucró activamente en jornadas de búsqueda, acompañamiento a familias y reuniones con autoridades para exigir avances en la localización de personas desaparecidas.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos lamentaron el asesinato y exigieron una investigación con perspectiva de género y derechos humanos, considerando su labor como buscadora como una línea prioritaria.

📣⚠️🚨#AlertaUrgente MÉXICO / Asesinan en Penjamo, Guanajuato, a la defensora Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo “Una Promesa Por Cumplir”. pic.twitter.com/XbsctotUds — IM-Defensoras (@IM_Defensoras) June 25, 2026

Violencia contra buscadoras en Guanajuato sigue en aumento

El asesinato de Patricia Negrete ocurre en un contexto de creciente violencia contra familiares de personas desaparecidas en Guanajuato.

Organizaciones civiles señalan que, tan solo en 2026, al menos cuatro mujeres vinculadas a labores de búsqueda han sido asesinadas en la entidad. Entre ellas se encuentran Patricia Acosta Rangel, su hija Citlali Jáiregui Acosta y Cecilia García Ramblas, quien buscaba a su hermano desaparecido desde 2021.

Estos casos han encendido las alertas entre colectivos y defensores de derechos humanos, quienes reclaman mayores medidas de protección para las familias buscadoras.

Las autoridades estatales informaron que agentes ministeriales y peritos realizaron las primeras diligencias en la escena del crimen y recopilaron testimonios para reconstruir lo ocurrido.

Además, se analiza evidencia balística y videograbaciones de cámaras públicas y privadas de la zona para identificar a los responsables. Hasta el momento no se reportan personas detenidas por este asesinato de la madre buscadora.

