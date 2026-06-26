Se atrinchera porque no quiere que lo anexen... mantiene de rehén a su propia familia en Tecámac

Un hombre armado permanece atrincherado dentro de una vivienda junto con tres menores y dos mujeres que presuntamente mantiene a su familia como rehenes en la colonia Los Héroes Tecámac Sexta Sección, en el Estado de México.

El incidente se desarrolla sobre la calle Jesús García, casi esquina con Abraham González, donde habitantes reportaron la presencia de un sujeto armado dentro del inmueble.

La situación provocó el despliegue de corporaciones federales, estatales y municipales, además del cierre de calles en varias cuadras a la redonda.

¿Cuántas personas permanecen retenidas en la vivienda?

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre mantiene cautivas a cinco personas, entre ellas tres menores de edad, quienes serían integrantes de su propia familia.

#Tecámac un sujeto permanece atrincherado en su casa al parecer bajo los efectos de la droga y armado.



Este hombre mantiene como rehenes a su propia familia.



En la zona se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad. #Edomex pic.twitter.com/5FAkPNRaW7 — Daniel de Rosas (@danielderosastv) June 25, 2026

Las autoridades señalaron que el individuo porta al menos dos armas de fuego y permanece dentro de la casa desde hace varias horas.

Versiones preliminares indican que sus familiares pretendían ingresarlo a un centro de rehabilitación antes de que ocurriera el conflicto.

¿Por qué fueron desalojadas escuelas en Tecámac?

Ante el riesgo que representa la situación, elementos de seguridad evacuaron tres planteles educativos ubicados frente al domicilio: una secundaria, un jardín de niños y una guardería.

La medida fue tomada para proteger a estudiantes, docentes y padres de familia mientras continúan las negociaciones con el sujeto armado.

El operativo ha generado incertidumbre entre vecinos, quienes observan el despliegue de decenas de unidades de seguridad en la zona.

Más de 100 elementos de la Marina, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Estatal, Guardia Civil y corporaciones municipales participan en las labores para rescatar a las víctimas.

Además, especialistas en armamento y tácticas de operaciones especiales fueron enviados al lugar para apoyar las acciones de contención.

Hasta el momento, las autoridades mantienen comunicación con el hombre atrincherado con el objetivo de lograr la liberación de los rehenes sin poner en riesgo su integridad.

Información en desarrollo...

