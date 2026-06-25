Encuentran con vida al piloto Francisco Javier Ibarra tras 9 días desaparecido en Ahome, Sinaloa

Las autoridades de Ahome, Sinaloa, confirmaron el hallazgo con vida del piloto y abogado, Francisco Javier Ibarra Rodríguez, quien había desaparecido hace nueve días y su ausencia provocó una serie de manifestaciones en el estado.

¿Qué se sabe de su caso?

Encuentran a Francisco Javier tras nueve días de búsqueda

La angustia para los familiares de Francisco Javier Ibarra Rodríguez terminó este jueves 25 de junio de 2026.

Los reportes de las autoridades de seguridad confirmaron que Ibarra fue encontrado a salvo.

El hallazgo ocurre exactamente nueve días después de que se perdiera el contacto con él, desactivando de inmediato los protocolos de emergencia.

Las autoridades mantienen bajo reserva los detalles del hallazgo

Aunque la Fiscalía General del Estado confirmó que el litigante ya se encuentra bajo el resguardo de sus seres queridos y en un buen estado, los elementos no han especificado la ubicación exacta de los hechos que los llevaron a encontrarlo, las condiciones en las que lo hicieron ni el lugar exacto.

Por ahora, todos estos datos se mantienen bajo reserva.

El video de su hija que movilizó las redes sociales

La desaparición de Francisco Javier, ocurrida el pasado martes 16 de junio, detonó una movilización masiva en internet debido a la desesperación de las personas cercanas a él.

Su hija, Ana Paola Ibarra Beltrán, grabó un video que se volvió viral en el que aparecía llorando y suplicando de manera directa que le devolvieran a su padre con vida, lo que presionó a las autoridades locales para agilizar los operativos en campo.

El abogado y piloto aviador Francisco Javier Ibarra Rodríguez, de 56 años, fue localizado con vida luego de permanecer desaparecido durante aproximadamente una semana en el municipio de Ahome. De acuerdo con información confirmada por la FGE, ya se encuentra con su familia. pic.twitter.com/fUr7yiHTR0 — CINDY BELTRAN (@SOYCINDYBELTRAN) June 25, 2026

Marchas y protestas ciudadanas para exigir su regreso

A la par de la exhibición de los hechos en redes sociales, los amigos y familiares del abogado salieron a protestar a las avenidas para exigir resultados contundentes para encontrarlo rápidamente con vida.

Estas caminatas y bloqueos mantuvieron el caso bajo los reflectores públicos, obligando a un despliegue entre fuerzas estatales y agentes de la policía de investigación.

Desactivan de manera oficial las fichas de búsqueda

Se espera que las autoridades brinden más información de cómo es que se dio con el paradero del profesionista y qué provocó su desaparición por más de una semana entera.