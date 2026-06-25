Combi sin frenos provoca choque múltiple en Huejutla, Hidalgo; se reportan 10 lesionados

Un fuerte choque se registró la tarde de este jueves 25 de junio en Huejutla, Hidalgo, luego de que una urvan de transporte público se estampara contra otra unidad, dejando un saldo de 10 personas lesionadas.

Los reportes indican que el accidente se originó cuando la combi se quedó sin frenos al momento de que descendía por la calle Morelos, en la colonia Barrio Arriba del municipio hidalguense.

Choque múltiple en Huejutla, Hidalgo; urvan se impacta contra varios autos

La unidad de la ruta Jaltocán-Huejutla conducía por la calle Morelos, cuando presuntamente se quedó sin frenos. Debido a la velocidad, se impactó primero contra otra urvan y posteriormente se estrelló contra un poste de alumbrado público.

En medio del choque, colisionó con una camioneta, un vehículo estacionado y un automóvil que también pasaba por la zona

¡Impactante! 🚐💥 Al menos 10 pasajeros resultaron lesionados luego de que una urvan de transporte público presuntamente se quedara sin frenos en Huejutla, #Hidalgo. La unidad impactó contra varios vehículos y terminó estrellándose contra un poste



📹: Leonardo Herrera pic.twitter.com/VL8dD3jrXU — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 25, 2026

Ante el fuerte impacto, varios pasajeros resultaron lesionados, por lo que fue necesario solicitar el apoyo de elementos de Protección Civil, quienes brindaron los primeros auxilios y valoraron si alguno requería traslado médico.

Reabren paso tras fuerte accidente en Hidalgo

A la zona, se trasladaron paramédicos de la Cruz Roja, así como elementos de seguridad vial, con el fin de dirigir el tráfico hacia calles aledañas del panteón municipal.

Por su parte, la vialidad fue cerrada para ayudar al retiro de los autos que se vieron involucrados en el choque múltiple. Todas las unidades fueron llevadas al corralón para iniciar con las investigaciones pertinentes.

Si bien no se reportan personas heridas de gravedad, es necesario deslindar responsabilidades para determinar si el conductor no violó alguna norma de tránsito y si el incidente estuvo relacionado con una falla en los frenos.

