VIDEO: Alcalde de El Carmen, Nuevo León, ofrece disculpa a mesero que agredió; Fiscalía recibe denuncia

Gerardo de la Maza, presidente municipal de El Carmen, Nuevo León, compartió en redes sociales una disculpa dirigida al joven mesero a quien agredió en un restaurante. En el video y en la publicación, el alcalde agradeció a Giovanni por permitirle pedir perdón en persona y afirmó que conversaron sobre el incidente; dijo estar arrepentido de lo sucedido. El joven, por su parte, aseguró que se trató de un malentendido.

Contexto de la agresión en taquería de Nuevo León

Cabe recordar que en imágenes difundidas previamente es posible observar a De la Maza sujetando del cuello e intentando ahorcar a un joven identificado por sus compañeros como Giovanni, en un restaurante sobre la avenida Vasconcelos, en San Pedro.

VIDEO: Así fue la disculpa del alcalde de El Carmen

“De corazón, te digo: estoy muy arrepentido, pero la verdad, me siento muy a gusto que me hayas recibido, que hayamos podido platicar y hoy en adelante tienes un amigo”, refirió De la Maza en el video de disculpas.

“Como todo ser humano, cometemos errores en su momento, en momentos de estrés, de trabajo. Fue un malentendido y disculpas aceptadas”, expresó Giovanni.

Fiscalía de Nuevo León mantiene la investigación

Después de la agresión registrada, la Fiscalía General de Justicia del Estado inició la búsqueda del joven agredido, informó el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco.

Orozco explicó que existe una denuncia formal presentada por una regidora del municipio de El Carmen, quien dijo haber visto las imágenes en redes sociales y consideró que el hecho debe investigarse. Esa denuncia ya fue turnada a un agente del Ministerio Público, que ordenó la localización y la identificación de la persona supuestamente agredida y la realización, si fuera posible, de dictámenes médicos para determinar si sufrió lesiones o solo golpes.

La prioridad, dijo el vicefiscal, es localizar al joven para conocer su versión, porque el hecho podría constituir un delito que requiere querella. La Agencia Estatal de Investigaciones realiza labores para ubicarlo, aunque hasta ahora no ha tenido éxito.

Sobre el posible desarrollo del procedimiento legal, Orozco indicó que, en caso de concretarse la participación de la víctima, el asunto podría resolverse mediante un acuerdo entre las partes.