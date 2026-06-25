Cae reo fugado del caos que dejó la muerte de “El Mencho” en Jalisco

Uno de los internos que logró escapar de un penal de Puerto Vallarta durante la jornada de violencia registrada en Jalisco tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fue detenido en Zacatecas.

El reo Miguel Ángel “N”, también identificado como Michael Anthony “N”, fue capturado el pasado 23 de junio en el municipio de Teúl de González Ortega como resultado de un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía de Zacatecas y autoridades de Jalisco.

Las investigaciones permitieron establecer que el detenido figuraba entre los reos que aprovecharon los disturbios del 22 de febrero para evadirse del centro penitenciario de Puerto Vallarta.

🤝 Como resultado de la colaboración entre la Fiscalía del Estado de Jalisco, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía de Zacatecas, fue localizada y detenida una persona que presuntamente se fugó de un centro penitenciario de Puerto Vallarta.

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¿Qué ocurrió el 22 de febrero en Jalisco?

La fuga del reo ocurrió durante la ola de violencia que se desató en distintos puntos de Jalisco tras un operativo federal realizado en Tapalpa contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la versión oficial, el enfrentamiento dejó varios integrantes del grupo criminal abatidos, incluido “El Mencho”, además de la captura de otros objetivos prioritarios. Horas después se registraron bloqueos, quema de vehículos y ataques en municipios como Guadalajara, Puerto Vallarta y Autlán, hechos que generaron una amplia movilización de las fuerzas de seguridad.

Fue en ese contexto cuando varios internos lograron escapar del penal de Puerto Vallarta.

¿De qué delitos acusan a Miguel Ángel “N”?

Tras su captura, el presunto fugitivo fue puesto a disposición de las autoridades en Zacatecas.

Enfrenta acusaciones por homicidio en grado de tentativa, delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, asociación delictuosa, atentados contra la seguridad de la comunidad, así como posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Las autoridades destacaron que la detención fue posible gracias al intercambio de información entre corporaciones estatales y federales.

Continúan las investigaciones por la fuga en Puerto Vallarta

La captura representa un avance en las investigaciones derivadas de la evasión ocurrida durante los disturbios del 22 de febrero. Sin embargo, las autoridades mantienen abiertas las labores de búsqueda para localizar a otros posibles implicados relacionados con aquella fuga.

Con este arresto, las corporaciones de seguridad suman un nuevo golpe contra quienes aprovecharon la crisis generada tras la caída del líder del CJNG para escapar de la justicia.

