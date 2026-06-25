Hombre entrega a su hija de 12 años a cambio de 25 mil pesos en Chiapas; ya fue vinculado a proceso

Un hombre ofreció a su hija de 12 años por 25 mil pesos en Chiapas. La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó sobre la vinculación a proceso de Andrés “N” tras la acusación.

Los hechos ocurrieron en el paraje Tres Puentes, ubicado en el municipio de Larráinzar. La autoridad estatal catalogó el hecho como el primer caso judicializado por el delito de cohabitación forzada en la entidad.

Madre fue quien denunció al hombre de entregar a su hija

El proceso legal inició luego de que la madre de la adolescente presentara una denuncia, lo que permitió que el presunto responsable fuera puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional.

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Según la información de la Fiscalía, la menor fue obligada a vivir en cohabitación forzada con un individuo adulto, quien también deberá responder ante la justicia por estos hechos.

El castigo propuesto: ¿Por qué buscan la pena máxima de 30 años?

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, señaló que se solicitará la pena máxima de hasta 30 años de prisión para el implicado. El funcionario indicó que, ante este tipo de delitos, los sistemas normativos o usos y costumbres no deben prevalecer sobre los derechos de niñas, adolescentes y mujeres, y advirtió que quienes cometan estas acciones deberán enfrentar las consecuencias legales.

Este caso se mantiene bajo seguimiento por parte de la Fiscalía, la cual declaró que trabajará en la investigación para erradicar conductas que vulneren la integridad de la niñez y adolescencia en el estado.

