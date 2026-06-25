¿Parte de la Operación Enjambre? Cae Antonio Domínguez Aragón, exalcalde de Ayala, Morelos

¡Sigue subiendo la cifra! La madrugada de este jueves 25 de junio. la lista de políticos y funcionarios públicos detenidos en el estado de Morelos volvió a subir con la captura de Antonio Domínguez Aragón, exalcalde de Ayala.

¿Qué se sabe de su detención y cuáles son todos los políticos y expolíticos arrestados?

Capturan de madrugada al exalcalde de Ayala

El Registro Nacional de Detenciones confirmó el arresto de Antonio Domínguez Aragón, quien fuera presidente municipal de Ayala durante el periodo de 2016 a 2018.

Según la ficha oficial, la captura la realizaron durante las primeras horas de la madrugada de este jueves 25 de junio de 2026 en el territorio del estado de Morelos.

Autoridades federales encabezan arrestaron al exalcalde

La detención no la hicieron los policías locales, sino que quedó a cargo de autoridades federales. Los primeros reportes de inteligencia señalan que este golpe forma parte de las acciones del "Operación Enjambre", una estrategia que busca desmantelar las redes de apoyo que los servidores públicos le daban a los grupos criminales.

Por qué detuvieron al exalcalde

Hasta el momento, la Fiscalía no ha dado un comunicado con los delitos exactos de los que se le acusan al exalcalde y por lo que fue arrestado.

Sin embargo, por el tipo de operativo en el que fue detenido, se sabe de forma preliminar que el caso está amarrado con una investigación por delincuencia organizada y presuntos nexos con la delincuencia en la región oriente del estado.

#Atención: CAE UN ALCALDE MÁS DE MORELOS



A través del Registro Nacional de Detenciones se confirma el aseguramiento de Antonio “N”, ex alcalde de Ayala en el periodo 2016-2018. La detención se realizó durante la madrugada de este jueves 25 de junio en el estado de Morelos por… pic.twitter.com/wnTdsB1hkY — TV Azteca Morelos (@AztecaMorelos) June 25, 2026

La lista de funcionarios detenidos en Morelos

El caso de Antonio Domínguez no es el único, pues la limpia de funcionarios en el estado ya alcanzó a varios nombres de la política local.

Entre los servidores públicos y políticos que ya se encuentran bajo investigación de las autoridades son:



Agustín Toledano Amaro, actual presidente municipal de Atlatlahucan.

Irving Sánchez Zavala, expresidente municipal de Yecapixtla.

Horacio Zavaleta, secretario municipal de Cuautla.

Pablo Adrián Portillo Galicia, oficial mayor de Cuautla.

Jonathan Espinoza Salinas, tesorero municipal de Cuautla.

Arisbel Rubí Vázquez Amaro, consejera estatal de Morena.

Alcalde de Cuautla capturado

A esta lista de detenciones se suma la de Jesús Corona Damián, exalcalde de Cuautla, quien también fue capturado recientemente por agentes de la federación.

Las autoridades indicaron que Corona Damián permanece bajo custodia por presuntos vínculos con el narcotráfico.