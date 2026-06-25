Tráiler choca contra 34 vehículos en Tijuana, Baja California; hay 6 heridos

La mañana de hoy 25 de junio de 2026, un tráiler presuntamente tuvo una falla mecánica y provocó una colisión múltiple en el cruce de la Llantera Jaramillo, 5 y 10 y el libramiento Rosas Magallón, en Tijuana, Baja California.

Detalles del accidente múltiple en el Libramiento Rosas Magallón, en Tijuana

Según el reporte de las autoridades, el impacto involucra a 30 vehículos particulares y cuatro unidades de transporte público.

Reporte de las autoridades sobre los lesionados

Personal de emergencia y cuerpos policiales se movilizaron de inmediato al lugar. Hasta el momento, las autoridades informan que 20 personas están sin lesiones de consideración y seis presentan lesiones moderadas. No se reportan personas fallecidas. Los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona para atender a los lesionados, asegurar la escena y restablecer el tránsito.

Testigos describen escenas de tráfico paralizado y vehículos amontonados sobre los carriles del libramiento. Algunos pasajeros de las unidades de transporte público recibieron atención en el sitio y otros fueron trasladados a centros médicos cercanos para valoración. Las corporaciones de rescate realizan labores de evaluación, limpieza de la vía y coordinación del retiro de los vehículos involucrados.

