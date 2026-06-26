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Capturan a “Sierra 2” por delitos de alto impacto; horas antes había sido detenido “Sierra 1”, presuntos integrantes del Cártel de Altozano

Autoridades detuvieron a “Sierra 2” por delitos de alto impacto; horas antes cayó “Sierra 1”, ambos presuntos integrantes del Cártel de Altozano en operativos.

Captura a “Sierra 2” por delitos de alto impacto; horas antes detiene a “Sierra 1” del Cártel de Altozano
Captura a “Sierra 2” por delitos de alto impacto; horas antes detiene a “Sierra 1” del Cártel de Altozano|Especial

Escrito por: Alejandra Gómez

Autoridades llevaron a cabo un doble operativo contra el Cártel de Altozano que terminó en la captura de dos presuntos integrantes de alto nivel. Primero fue detenido “Sierra 1” durante la mañana, mientras que horas más tarde se informó la detención de de “Sierra 2”, identificado como Alfredo “N”.

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