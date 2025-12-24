Quién era ‘Don Zefe’, el fundador de Los Zetas abatido en Nuevo León tras años prófugo

La madrugada del 23 de diciembre de 2025 marcó el fin de Zeferino Peña Cuellar, fundador de Los Zetas , mejor conocido como 'Don Zefe', uno de los perfiles criminales más buscados por autoridades estatales y federales. El histórico operador delictivo fue abatido durante un enfrentamiento armado en una quinta ubicada en la comunidad Los Rodríguez, en el municipio de Santiago, Nuevo León, tras un trabajo de inteligencia que permitió ubicar su escondite.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado , Zeferino Peña Cuellar, fundador de Los Zetas, se encontraba resguardado en una finca de seguridad cuando fuerzas estatales intentaron su captura.

Hombres bajo su mando abrieron fuego, lo que desató una balacera. En el intercambio, 'Don Zefe' y uno de sus escoltas fueron abatidos; además, un agente ministerial resultó herido y fue trasladado a un hospital, donde se reporta estable.

Zeferino Peña Cuellar, fundador de Los Zetas, y su historial dentro del crimen organizado

Zeferino Peña Cuellar, fundador de Los Zetas , fue una figura clave en la estructura criminal del noreste del país. En la década de los noventa operó bajo las órdenes de Gilberto García Mena y Osiel Cárdenas Guillén, participando en operaciones delictivas en varios estados.

Antes de consolidarse como líder criminal, 'Don Zefe' incluso fue jefe de la Policía en Miguel Alemán, Tamaulipas, cargo que dejó para integrarse de lleno al crimen organizado.

Las autoridades confirmaron que Zeferino Peña Cuellar, fundador de Los Zetas, contaba con propiedades en Nuevo León desde al menos 2001, lo que facilitó su movilidad y ocultamiento durante años.

Así fue el enfrentamiento donde murió Zeferino Peña Cuellar, fundador de Los Zetas

El operativo ocurrió en una quinta ubicada en la colonia Los Rodríguez, sobre la calle Benito Juárez, una vía con conexión directa a la Carretera Nacional. 'Don Zefe' fue sorprendido por agentes estatales en el inmueble, lo que provocó un enfrentamiento armado. Junto a él murió su guardaespaldas, David Calderón, exmilitar con entrenamiento táctico.

Además de los abatidos, el saldo incluyó dos personas detenidas, un hombre y una mujer, cuya identidad no ha sido revelada.

Así era la lujosa residencia donde fue abatido Zeferino Peña Cuellar, fundador de Los Zetas

La finca, conocida como "La Villita", contaba con múltiples edificaciones de dos niveles, dos albercas, varias palapas, una cancha de futbol y amplias áreas recreativas.

El cuerpo de Zeferino Peña Cuellar, fundador de Los Zetas, quedó bajo una palapa, a unos 50 metros del acceso principal, evidenciando la magnitud del enfrentamiento.

El área permanece asegurada mientras continúan las investigaciones que confirman la caída definitiva de 'Don Zefe', un nombre clave en la historia criminal del país.