Lista de calles cerradas por el Corea vs República Checa cerca del Estadio Guadalajara para el 11 de junio

No sólo en la CDMX, este 11 de junio, Jalisco también se prepara para recibir La Copa Mundial de la FIFA 2026™. Quienes planean asistir al partido entre Corea y República Checa deberán tomar previsiones antes de salir de casa. Autoridades de Zapopan activarán un operativo especial de movilidad alrededor del Estadio Guadalajara, donde se aplicarán restricciones viales, entre ellas, calles cerradas y cambios temporales en la circulación .

Las medidas buscan facilitar la llegada de aficionados, residentes y trabajadores a una de las zonas con mayor movimiento durante la jornada mundialista.

Debido a ello, varias vialidades modificarán su operación habitual y algunas permanecerán cerradas desde horas antes del encuentro, por lo que se recomienda planear rutas alternas y anticipar tiempos de traslado.

¿Qué calles cerradas habrá cerca del Estadio Guadalajara?

La principal afectación se concentrará en el entorno inmediato del Estadio Guadalajara y el Circuito JVC. Como parte de los preparativos logísticos del torneo, el Circuito JVC permanecerá cerrado en su totalidad desde la glorieta principal hasta la Avenida del Bosque durante junio, ya que en esa área se instalarán espacios operativos vinculados a la organización del evento.

El día del partido, además, se implementará el operativo denominado "Última Milla" , que comenzará siete horas antes del silbatazo inicial; conforme se acerque la hora del encuentro, se limitará el acceso vehicular ordinario en distintos puntos para priorizar el desplazamiento peatonal y el transporte autorizado.

Otra de las restricciones se aplicará en la lateral de Anillo Periférico, en el tramo que conecta desde La Venta del Astillero hacia el acceso del circuito JVC, donde únicamente podrán ingresar vehículos previamente autorizados.



Circuito JVC: cerrado desde la glorieta principal hasta Avenida del Bosque.

Operativo Última Milla: inicia siete horas antes del partido.

Accesos para aficionados: abiertos cuatro horas antes del encuentro.

Lateral de Anillo Periférico: acceso restringido desde La Venta del Astillero hacia el Circuito JVC.

Ingreso vehicular: limitado en zonas cercanas al Estadio Guadalajara.

Prioridad de acceso: peatones, transporte autorizado y vehículos operativos.

Rutas alternas para evitar el tráfico

Para reducir congestionamientos, las autoridades anunciaron ajustes temporales en algunas avenidas estratégicas.

En Avenida Inglaterra, ambos carriles operarán únicamente en dirección hacia Avenida Aviación durante los días de partido; por otra parte, Avenida Guadalupe contará con un carril a contraflujo desde el cruce con Copérnico para agilizar los desplazamientos hacia el poniente de la ciudad.

Las autoridades también pidieron a los automovilistas mantenerse atentos a la señalización temporal, ya que la movilidad podría modificarse conforme avance la llegada de aficionados.

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Las autoridades también recordaron que durante los partidos de La Copa Mundial de la FIFA 2026™ no habrá acceso vehicular general ni estacionamientos disponibles en los alrededores del Estadio Guadalajara. El perímetro de la llamada Última Milla estará reservado para personas con boleto y vehículos previamente acreditados.

¿Dónde dejar el auto para llegar al Estadio Guadalajara?

Como alternativa, los aficionados podrán utilizar los puntos Ride habilitados en distintos puntos de la ciudad:

Puntos Ride con estacionamiento



Auditorio Telmex.

Plaza Patria.

Plaza Vía Viva.

Paseo de Gracia.

Titanes.

Expo Guadalajara.

Zona Aviación.

Puntos Ride sin estacionamiento



Zona Galerías.

Zona San Ignacio.

Zona Chapultepec.

Además, no se permitirá la realización de eventos alternos en los alrededores del estadio ni será posible seguir el partido desde el exterior del inmueble. Las autoridades recomendaron planear los traslados con anticipación, utilizar transporte público o los servicios autorizados y considerar los horarios de operación para evitar contratiempos en los accesos al Estadio Guadalajara.