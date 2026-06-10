Bonos y descuentos: Lanzan convocatoria para ser parte de la Policía de Sinaloa

La Secretaría de Seguridad del Estado de Sinaloa lanzó la convocatoria a todas las personas interesadas en formar parte de la Policía Estatal Preventiva de la entidad, con diversos beneficios para quienes se incorporen a la corporación.

Requisitos para ingresar a la Policía Estatal de Sinaloa

Quienes estén interesados deberán cumplir con requisitos como:

Tener de 18 a 32 años de edad.

Certificado de preparatoria.

Cartilla militar liberada o en proceso de liberación.

Estatura mínima. En el caso de los hombres, 1.55 metros y de las mujeres, 1.50 metros.

Licencia de conducir vigente.

Gozar de buena salud.

Ser de notoria buena conducta.

¡Únete a la #PEPSinaloa!



Te invitamos a formar parte de las filas de la Policía Estatal Preventiva. Acude a registrarte, la CONVOCATORIA está abierta. pic.twitter.com/7HTTa8zMha — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) June 9, 2026

¿Cuáles son los sueldos y beneficios de la Policía Estatal?

En caso de ser aceptados para la formación policial, los aspirantes recibirán una beca de 5 mil pesos mensuales durante el curso, hospedaje y alimentación sin costo, así como equipo y material durante el desarrollo de la capacitación.

En caso de ser aceptados en la corporación, los policías tendrán seguro de vida, vacaciones, prima vacacional, sueldo mensual de 17 mil 657 pesos, aguinaldo, servicio médico del ISSSTE, descuentos en tiendas departamentales, bonos de productividad, por ser de grupos especiales y de servidor público, dotación de uniformes y equipo táctico, viáticos fuera de la plaza, becas del 100% en UNIPOL para licenciaturas, maestrías y doctorados.

¿Dónde entregar los documentos para la convocatoria de la Policía Estatal?

Los interesados deberán entregar sus documentos en las oficinas de la Policía Estatal Preventiva ubicadas en el kilómetro 12.5 de la Carretera Culiacán-Navolato, colonia Alto de Bachigualato, en Culiacán, Sinaloa.

Para mayores informes, pueden llamar al teléfono 66 7761 6501, extensión 16611, o al WhatsApp 667 329 661.

