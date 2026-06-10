En minutos y sin costo: así puedes activar tu licencia Michoacán digital

Es oficial, en Michoacán, la licencia de conducir ya puede llevarse en el teléfono celular . El Gobierno estatal presentó la nueva versión digital del documento, una herramienta que permitirá a conductores consultar y portar su licencia desde cualquier lugar, con la misma información que contiene el formato físico y con validez oficial en todo el país.

La nueva modalidad busca simplificar trámites y facilitar la identificación de los automovilistas; además de ser gratuita para quienes ya cuentan con una licencia vigente, permite verificar la autenticidad del documento mediante herramientas digitales diseñadas para evitar falsificaciones.

¿Cómo obtener la licencia Michoacán digital?

El trámite puede realizarse en cuestión de minutos desde un teléfono móvil; para acceder a la versión digital, primero es necesario contar con una licencia física vigente emitida por el estado de Michoacán.

Una vez cumplido ese requisito, los usuarios deben seguir estos pasos:



Descargar la aplicación oficial Finanzas Michoacán desde Google Play o App Store.

Ingresar a la plataforma.

Seleccionar la opción “Añadir Licencia”.

Capturar el número de licencia correspondiente.

Confirmar la información y agregar el documento.

Al finalizar el proceso, la licencia quedará disponible dentro de la aplicación para ser consultada cuando sea necesario.

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¿Qué información contiene la licencia digital?

La versión electrónica incluye prácticamente los mismos datos que aparecen en la licencia física; entre ellos se encuentran:



Nombre completo

Fotografía

CURP

Fecha de nacimiento

Número de licencia

Fecha de expedición

Tipo de sangre

Contacto de emergencia

Código QR de validación

Las autoridades explicaron que este código permite comprobar la autenticidad del documento de manera rápida y segura ante cualquier revisión.

¿La licencia digital sustituye a la física?

No. La Secretaría de Finanzas y Administración aclaró que la licencia digital funciona como un documento complementario; es decir, no reemplaza a la versión física, sino que ofrece una alternativa práctica para quienes prefieren llevar sus documentos en el celular.

Además, la vigencia de ambas versiones es exactamente la misma. Si la licencia física vence, la digital también perderá validez.

Para quienes tengan dudas sobre la autenticidad de su documento, el Gobierno de Michoacán habilitó una plataforma de verificación donde es posible consultar el estatus de la licencia utilizando el CURP y el número del documento, una medida que busca brindar mayor seguridad y confianza a los conductores.