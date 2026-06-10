¿Qué es el fenómeno del cielo rosa que iluminó el amanecer de Veracruz en medio de la lluvia?

El cielo de Veracruz y Boca del Río se pintó de color rosa y rojo en medio de un lluvioso amanecer este martes 9 de junio, generando asombro e incertidumbre entre habitantes que madrugaban para iniciar sus actividades.

En imágenes captadas por testigos y que posteriormente cobraron fuerza en redes sociales, se observa cómo, tras una madrugada de intensos aguaceros, la costa veracruzana se tiñó de color rosa y rojo con la llegada de los primeros rayos del sol; ante este peculiar espectáculo, surgió la duda sobre qué es el fenómeno que provoca que el cielo adopte estas tonalidades.

¿Por qué el cielo se pintó de rosa y rojo durante el amanecer en Veracruz?

La explicación detrás del llamado cielo rosa Veracruz está asociada a un fenómeno atmosférico conocido como Dispersión de Rayleigh, un proceso óptico natural que ocurre cuando la luz solar interactúa con las moléculas presentes en la atmósfera.

De acuerdo con especialistas en meteorología y autoridades de Protección Civil, lo observado durante las primeras horas de este martes fue resultado de la combinación entre este fenómeno y las condiciones que dejó la tormenta registrada durante la madrugada.

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¡Ay mamachitaaa! Cerca de las 5:30 de la mañana, luego de una intensa lluvia, el cielo de la ciudad de Veracruz y Boca del Río se tiñó de rojo, luego rosa, luego amarillo, para después regresar a gris y amanecer. pic.twitter.com/B3jRN6pOFM — Urbis Veracruz (@UrbisVeracruz) June 9, 2026

A esa hora del día, el Sol todavía se encuentra por debajo del horizonte o apenas comienza a aparecer; esto obliga a que sus rayos recorran una distancia mucho mayor dentro de la atmósfera antes de llegar a la superficie.

Durante ese trayecto, los colores de onda corta, como el azul y el verde, se dispersan con mayor facilidad, mientras que predominan los tonos cálidos, como el rojo, naranja y rosa, que son los que finalmente perciben las personas al mirar el cielo.

¿Por qué la lluvia intensificó los colores del amanecer?

Las precipitaciones registradas durante la noche también desempeñaron un papel importante en el fenómeno; aunque la lluvia ayuda a limpiar el ambiente de partículas más pesadas, deja suspendidas millones de microgotas de agua y elevados niveles de humedad en las capas bajas de la atmósfera.

Cuando los primeros rayos del amanecer atravesaron ese entorno saturado de humedad, la luz se reflejó y dispersó de forma distinta a la habitual, potenciando los colores rojizos y rosados sobre las nubes y el horizonte.

Esa combinación permitió que amplias zonas de la costa veracruzana se tiñeran de tonalidades poco comunes que fueron visibles durante varios minutos.

Especialistas señalan que este tipo de escenarios puede presentarse en distintas partes del mundo bajo determinadas condiciones meteorológicas; sin embargo, la coincidencia entre lluvias intensas, humedad elevada y la posición del Sol hizo que el espectáculo resultara especialmente llamativo para quienes se encontraban observando el amanecer desde distintos puntos del estado.