VIDEO: Cae ladrón de celulares en Macrobús y recibe golpiza de pasajeros en Zapopan

Sorprenden a ladrón con varios celulares. Un hombre señalado por usuarios como presunto responsable de robos dentro del transporte público fue retenido por pasajeros al interior de una unidad del Macrobús en la estación Centro Cultural Universitario, ubicada sobre Periférico Norte, en el municipio de Zapopan.

Así ocurrió la captura de ladrón en transporte de ladrón en Macrobús de Zapopan

La escena quedó grabada en video y comenzó a circular durante la mañana en redes sociales, donde rápidamente llamó la atención por la reacción de quienes viajaban en la unidad.

Las imágenes muestran momentos de tensión dentro del autobús. En la grabación se observa a varias personas confrontando al sujeto mientras revisan sus pertenencias y, de acuerdo con lo que se escucha en el material difundido, dentro de la mochila que portaba fueron localizados varios teléfonos celulares, situación que provocó la reacción inmediata de los pasajeros.

Aunque hasta el momento las autoridades no han dado a conocer una versión oficial detallada sobre lo ocurrido, el video permite observar que la situación se desarrolló en cuestión de minutos.

Usuarios que se encontraban en el trayecto comenzaron a señalar al hombre y posteriormente le impidieron abandonar la unidad.

Según los testimonios que aparecen en la grabación, algunos pasajeros aseguraban haberlo visto previamente en otras estaciones del sistema de transporte, donde presuntamente habría participado en robos contra usuarios; esa versión comenzó a difundirse entre las personas presentes y aumentó la tensión dentro del vehículo.

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🔴 #IMPORTANTE | Usuarios en redes sociales difundieron un video en el que un sujeto, señalado como presunto asaltante, fue golpeado por varias personas que viajaban en el transporte público, en la estación Centro Cultural Universitario de Zapopan. El material muestra la… pic.twitter.com/ZVQ5G7uKzL — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) June 9, 2026

Ladrón de celulares en Macrobús de Zapopan fue golpeado y entregado a policías

De acuerdo con versiones compartidas por usuarios en redes sociales, el señalado habría sido entregado posteriormente a elementos de seguridad; sin embargo, hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre su situación jurídica ni sobre alguna denuncia relacionada con los objetos encontrados en su mochila.

Mientras se esclarecen los hechos, el caso volvió a poner sobre la mesa la preocupación de los usuarios por los robos que se registran en el transporte público y la importancia de reportar cualquier situación sospechosa a las autoridades correspondientes.