Activan Alerta Amber en Guanajuato para localizar a las adolescentes Dana Baltazar y Dulce Márquez

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) activó los protocolos correspondientes a la Alerta Amber con el objetivo de localizar a dos adolescentes reportadas como desaparecidas en el municipio de León. Las autoridades estatales han difundido las fichas de búsqueda oficiales para solicitar la colaboración de la ciudadanía y agilizar las investigaciones pertinentes.

En los documentos emitidos por la dependencia se especifica que, debido a que ambas son menores de edad, se teme por su integridad física ante la posibilidad de que puedan ser víctimas de la comisión de algún delito. La información sobre sus características y vestimenta es fundamental para el desarrollo de las diligencias.

Dana Cristina desapareció en León el 6 de junio

El primer caso corresponde a la búsqueda de Dana Cristina Baltazar Cruz, una adolescente de 16 años de edad. De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, fue vista por última vez el sábado 6 de junio de 2026 en el municipio de León. Desde entonces, no se tiene información relacionada con su paradero.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Dana Cristina Baltazar Cruz de 16 años, León, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/WLeMMB5ZRA — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) June 10, 2026

La menor de edad tiene una estatura de 1.60 metros y un peso estimado de 56 kilogramos. Sus características físicas incluyen cabello lacio en tono castaño oscuro y ojos redondos del mismo color. En el apartado de señas particulares, la ficha de la Fiscalía destaca que presenta un lunar en el mentón. La última vez que se tuvo contacto con ella, vestía una blusa verde y un pantalón de mezclilla negro.

Dulce María de los Ángeles desapareció en León el 5 de junio

El segundo reporte de búsqueda se activó para localizar a Dulce María de los Ángeles Márquez Villanueva, de 15 años de edad. El expediente indica que su desaparición ocurrió un día antes, el viernes 5 de junio de 2026, también dentro de los límites del municipio de León.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Dulce María de los Ángeles Márquez Villanueva de 15 años, León, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/e7YBCP5Xqm — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) June 10, 2026

La adolescente mide 1.60 metros, pesa 50 kilogramos y cuenta con cabello ondulado color castaño claro, así como ojos alargados en tono café claro. Como señas particulares que faciliten su identificación, las autoridades informaron que la menor usa un piercing en el lado derecho de la nariz y tiene cicatrices visibles tanto debajo de la nariz como en la ceja izquierda. El día de su desaparición, Dulce María vestía un pants azul con detalles en naranja y blanco, además de playera, sudadera y sandalias en color negro.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato solicita a la población que cualquier información que contribuya a la localización de las menores sea reportada de forma confidencial a los números oficiales. Las líneas habilitadas para recibir datos son el 800 DNUNCIA (368 62 42) y el sistema nacional de emergencias 911.

