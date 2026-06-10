VIDEO: Así fue como un hombre sustrajo a un niño en Ecatepec; menor de 6 años ya fue localizado

Con total calma, así fue como un hombre sustrajo a un menor de seis años en Ecatepec. Un video captó el momento de la sustracción en San Agustín Tercera Sección.

El pequeño Daniel Santiago Reyes Montiel, permaneció desaparecido por cuestión de horas mientras se viralizó un video de pocos segundos donde se aprecia el momento en que el niño era llevado por un hombre con sudadera con gorro que cubría su rostro.

VIDEO: Así fue el momento en que un hombre sustrae a niño en segundos

De inmediato, la ficha de búsqueda del menor circuló en redes sociales ante un país que tiene cientos de miles de desaparecidos de los que las investigaciones muchas veces son llevadas por las mismas familias.

#Video



Así fue sustraído el menor quien llevaba puesta una sudadera azul con gorro, se lo lleva un sujeto. pic.twitter.com/IMtBVaLoAb — Halcon (@HalconOnce) June 10, 2026

Afortunadamente, el destino de Daniel Santiago fue distinto, pues horas después de su desaparición fue localizado con vida, como lo hace constar una ficha de localización.

¿Qué es y cómo se activa la Alerta Amber?

La Alerta Amber México es un programa oficial de difusión para agilizar la búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en riesgo de sufrir daño grave.

Funciona de manera coordinada entre el Gobierno Federal, las autoridades estatales, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y el sector empresarial, permitiendo que la ficha de búsqueda del menor sea masificada de forma inmediata a nivel local, nacional o internacional según el caso.

TAMBIÉN LEE: ¿Quién era Makala Pendley? Hallan sin vida a estadounidense que desapareció junto a sus siete hijos en Chiapas

La persona desaparecida debe ser estrictamente menor de 18 años; el segundo es que se cuente con información suficiente sobre las características del menor y las circunstancias de su desaparición; y el tercero determina que exista una presunción clara de que la integridad del menor se encuentra en peligro inminente.

Para iniciar el proceso de activación, los familiares deben acudir de manera inmediata a la Fiscalía Local o General más cercana para interponer la denuncia correspondiente, sin necesidad de esperar un tiempo determinado tras la desaparición.