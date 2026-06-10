¿Quién era Makala Pendley? Hallan sin vida a estadounidense que desapareció junto a sus siete hijos en Chiapas

La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que fue detenido el presunto feminicida de Makala Pendley, mujer estadounidense que fue reportada como desaparecida desde hace meses en Indiana, Estados Unidos.

La mujer fue localizada sin vida en el municipio de Zinacantán, Chiapas, mientras que sus siete hijos, quienes también contaban con ficha de desaparición, fueron encontrados sanos y salvos.

¿Quién era Makala Pendley?

Makala Pendley, de 29 años, fue vista por última vez el 23 de febrero de 2026 junto a sus siete hijos, luego de salir de Indianápolis, Indiana.

La desaparición fue reportada ante las autoridades estadounidenses, que emitieron fichas de búsqueda para tratar de localizar a la mujer y a los menores.

De acuerdo con los reportes, junto a la mujer desaparecieron sus hijos Aubrielle, de 8 años; Nikola, de 12; Joseph, de 10; Orion, de 6; Earthum, de 5; Polaris, de 2, y Azrael, de 1 año.

En versiones extraoficiales, testigos aseguran que la víctima sufría maltratos por parte de su esposo, quien cuenta con varios antecedentes en Estados Unidos por delitos relacionados con violencia y portación de armas.

Detienen a feminicida de Makala Pendley

A través de un comunicado, las autoridades dieron a conocer la localización de un cuerpo en el municipio de Zinacantán, en la región de Los Altos de Chiapas.

Posteriormente, mediante los procedimientos de identificación correspondientes, se confirmó que se trataba de Makala Pendley. Se reveló que la causa de muerte fue por un traumatismo craneoencefálico provocado por golpes con un objeto contundente.

A la par, se informó que Joseph “N”, expareja de la joven, fue detenido como presunto responsable del feminicidio, por lo que se le buscará condenar a 100 años de prisión.

Expareja de Makala Pendley cuenta con varios cargos criminales

Asimismo, la Fiscalía de Chiapas indicó que el detenido cuenta con antecedentes penales y una orden de arresto vigente en Alaska.

Según la información oficial, Joseph “N” ha enfrentado procesos relacionados con delitos como asalto, robo, fraude, posesión ilegal de armas, intimidación y violencia.

¿Qué pasó con los siete hijos de Makala Pendley?

Uno de los principales interrogantes tras el hallazgo del cuerpo de la mujer era el paradero de sus hijos, quienes de igual forma desaparecieron una vez que llegaron a territorio mexicano.

El fiscal confirmó que los siete niños fueron localizados durante un cateo realizado en un inmueble ubicado en el barrio de Fátima, en San Cristóbal de Las Casas.

Las autoridades señalaron que los niños fueron encontrados en buen estado de salud y quedaron bajo protección institucional mientras continúan los trámites necesarios con la Embajada de Estados Unidos.

