Estos estados tendrán cambios en horarios de clases por la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Ante la inauguración y el primer partido de la Selección Azteca en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, diversos estados en México han emitido órdenes para modificar horarios de entrada o cancelar clases en las escuelas.

Coahuila, Michoacán y SLP: así funcionarán las escuelas durante el partido inaugural del Mundial 2026

Coahuila anunció que el 11 de junio de 2026, las clases terminarán al mediodía en los niveles de primaria y secundaria en el turno matutino, en tanto que en el vespertino, las clases iniciarán a las 15:30 horas.

Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, mencionó en sus redes sociales que habrá suspensión de clases el 11 de junio de 2026 en todos los planteles de educación básica. En un video, agregó que las escuelas saldrán de vacaciones desde el 30 de junio.

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, informó que en la entidad se suspenderán las clases en todos los niveles educativos este 11 de junio “para que niñas, niños, jóvenes y familias disfruten juntos de esta gran fiesta deportiva”, escribió en su perfil de la red social X.

¡En Michoacán también vivimos la pasión por el futbol! Por eso, este 11 de junio se suspenden las clases en todos los niveles educativos para que niñas, niños, jóvenes y familias disfruten juntos de esta gran fiesta deportiva. ¡Nos vemos en el Jalo Futbolero! #MichoacánEsMejor pic.twitter.com/LBWE7g9HL5 — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) June 9, 2026

Lista completa de estados sin clases este jueves 11 de junio por la inauguración del Mundial 2026

Otras entidades que suspenderán clases son Veracruz, donde la Secretaría de Educación de la entidad decretó la suspensión en todos los niveles educativos, públicos y privados el 11 de junio. El viernes 12 se reanudan las clases. Nayarit también anunció la suspensión de clases en los planteles públicos de la entidad.

⚽📚 ¡Atención, comunidad educativa!



Este jueves 11 de junio se suspenden las clases en todos los niveles educativos, públicos y privados del estado, con motivo de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.



Las actividades se reanudarán el viernes 12. pic.twitter.com/TTn6pmtenU — SEV | Secretaría de Educación de Veracruz 📚✏️ (@SEducacionVer) June 10, 2026

Mientras que Rodrigo Reyes, secretario de gobierno de Zacatecas, destacó la suspensión de clases el 11 de junio de 2026.

Cabe recordar que la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México y Jalisco también anunciaron suspensión de clases para el día de la inauguración del Mundial 2026.

Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, informó de la suspensión de clases para este jueves en los planteles de preescolar, primaria, secundaria y universidades de la entidad que en modalidad de cuatrimestres, debido a que otros planteles de educación media superior o superior están por terminar o ya finalizaron su ciclo escolar.

Esteban Villegas, gobernador de Durango, anunció la suspensión de clases para este jueves 11 de junio, por lo que no habrá clases ni actividades para los trabajadores de la educación.

